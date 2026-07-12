ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος: Ζητά πλήρη διερεύνηση, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών

Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, με διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά τον θάνατο του 20χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από αστυνομικά πυρά στο Άργος και κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στην ανακοίνωση του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι «ο θάνατός του λίγες ημέρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος, συγκλονίζει κάθε πολίτη».

Αναφερόμενο στις δικαστικές εξελίξεις, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών αποτελεί εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, την οποία οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε», προσθέτοντας ότι «η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τις ποινικές ευθύνες».

Ωστόσο, υπογραμμίζει πως «η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να περιμένει την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε τέτοιο περιστατικό ως μια “κακιά στιγμή”».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ τονίζει την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί «χρειάζονται σύγχρονη και διαρκή εκπαίδευση, σαφείς κανόνες εμπλοκής, αποτελεσματική διοίκηση και συνεχή αξιολόγηση». Όπως αναφέρει, «η αστυνομία οφείλει να είναι στην υπηρεσία του πολίτη, μακριά από πρακτικές αυθαιρεσίας και άσκοπης βίας που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ανθρώπινης ζωής».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά «πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», υπογραμμίζοντας ότι «η κοινωνία χρειάζεται μια αστυνομία αποτελεσματική, επαγγελματική και δημοκρατική. Μια αστυνομία που προστατεύει τη ζωή»