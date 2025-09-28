ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου γνώριζε κι ενορχήστρωνε την επιχείρηση παράνομων επιδοτήσεων

«Το περιβάλλον του πρωθυπουργού γνώριζε για τις παράνομες επιδοτήσεις» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη και του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεωργίου Κατσαούνου είναι ενδεικτικοί του ύφους και του ήθους της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

«Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον τον πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά γνώριζε κι ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζεται στη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Επίσης υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά πως «δεδομένου ότι ο κ. Μπαμπασίδης έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται καν με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο, μήπως ο κ. Κατσαούνος έχει καλύτερη μνήμη και μπορεί να μας διαφωτίσει για τους διαλόγους που ακούγονται; Μήπως θυμάται ποιος είναι ”ο άνθρωπος μας” για τον οποίο συζητούν και ”πήρε έξι χιλιάρικα”; Επίσης, με πραγματικό ενδιαφέρον ρωτάμε: Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον ”όρκο σιωπής”;».