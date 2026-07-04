ΠΑΣΟΚ για Ντόκο: Είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας – Να απομακρυνθεί άμεσα

Την άμεση απομάκρυνση του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, ζητά το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή το περιστατικό επικοινωνίας του με Ρώσους φαρσέρ που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζει τον κ. Ντόκο «αδύναμο κρίκο της Εθνικής Ασφάλειας» και καλεί τον πρωθυπουργό να τον απομακρύνει, προκειμένου, όπως αναφέρει, να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση ότι τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα.

Παράλληλα, ζητά να υπάρξει άμεσα έρευνα και πόρισμα για το περιστατικό.

«Πώς γνωρίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή;»

Ο κ. Τσουκαλάς ασκεί κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντίδρασή του, σημειώνοντας ότι σε άλλες χώρες, με «σοβαρή κυβέρνηση», ένα τόσο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας θα οδηγούσε αμέσως σε εντολή για έρευνα και σύνταξη πορίσματος.

Αντίθετα, όπως αναφέρει, το Πρωθυπουργικό Γραφείο εξέδωσε «άτυπη ενημέρωση», στην οποία υποστηρίχθηκε ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών.

«Πώς το γνωρίζουν αφού δεν έγινε έρευνα και δεν συντάχθηκε πόρισμα;», διερωτάται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Αιχμές για το απόρρητο και τις παρακολουθήσεις

Ο κ. Τσουκαλάς συνδέει την υπόθεση με την κυβερνητική στάση στο ζήτημα των παρακολουθήσεων, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επικαλέστηκε το «υψηλό απόρρητο εθνικής ασφάλειας» για να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και να εμποδίσει τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.

Στο ίδιο πλαίσιο, θέτει ερωτήματα για το αν είναι αποδεκτό στενός σύμβουλος του πρωθυπουργού να αποκαλύπτει σε Ρώσους φαρσέρ στοιχεία που αφορούν μετακινήσεις και συνομιλίες του διοικητή της ΕΥΠ, τον χρόνο των εκλογών ή τον διπλωματικό χειρισμό ζητημάτων που σχετίζονται με την Ουκρανία.

«Πολύ σοβαρά ερωτήματα για το Μέγαρο Μαξίμου»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμη ότι σε σοβαρές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας πριν από συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Αντίθετα, όπως σημειώνει, εγείρονται «πολύ σοβαρά ερωτήματα» για το Μέγαρο Μαξίμου, μετά την ανάρτηση των φαρσέρ ότι επικοινώνησαν με το γραφείο του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας μέσω ενός απλού email, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, απαντήθηκε άμεσα.

Ο κ. Τσουκαλάς διερωτάται επίσης αν ο κ. Ντόκος ενημέρωσε στη συνέχεια τον πρωθυπουργό και εσωτερικά το Μέγαρο Μαξίμου για τις συνομιλίες που είχε με τους δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Καθήκον του πρωθυπουργού να τον απομακρύνει»

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο κ. Ντόκος πρέπει να απομακρυνθεί, ώστε να μην παγιωθεί διεθνώς η εικόνα ότι τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα.

«Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας. Είναι καθήκον του πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα και για να μην ξαναγίνει ο ίδιος στόχος πιο σύνθετων επιχειρήσεων απόσπασης πληροφοριών», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.