ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Ο Πρωθυπουργός υπονομεύει ο ίδιος με «λαγό» τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών

Την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά: «η σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού πιστοποιεί την αποδρομή, στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός που σε πείσμα της νομιμότητας και της αξιοκρατίας, κρατούσε επί μέρες στην κυβέρνηση τον κ. Λαζαρίδη που είχε ομολογήσει ότι εξαπάτησε το δημόσιο, κηρύσσει σήμερα τον πόλεμο στον πελατειασμό!».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει καθημερινά στην κοινωνία την αλαζονεία με την οποία κυβερνά», προσθέτει.

Ακόμα όπως σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης διατείνεται επιπλέον ότι “στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία” αλλά δεν λέει κουβέντα για την ανοχή του στις συνεχείς επιθέσεις του κ. Γεωργιάδη σε αυτήν» και προσθέτει πως «ο Πρωθυπουργός υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού πιστοποιεί την αποδρομή, στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Πρωθυπουργός που σε πείσμα της νομιμότητας και της αξιοκρατίας, κρατούσε επί μέρες στην κυβέρνηση τον κ. Λαζαρίδη που είχε ομολογήσει ότι εξαπάτησε το δημόσιο, κηρύσσει σήμερα τον πόλεμο στον πελατειασμό!

Αν δεν είχε υπάρξει η καθημερινή πίεση του ΠΑΣΟΚ και δεν είχε παρέμβει στον δημόσιο διάλογο η Ντόρα Μπακογιάννη ενεργοποιώντας αντίρροπες εσωκομματικές δυνάμεις, ο κ. Λαζαρίδης ως προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη θα ήταν ακόμη υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει καθημερινά στην κοινωνία την αλαζονεία με την οποία κυβερνά.

Όσο, δε, για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με το κράτος δικαίου, μια συμβουλή:

Τα excel με αριθμούς δεν αναιρούν το βίωμα.

Ας μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του ο Πρωθυπουργός που έχει συστηματικά εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του, που έστησε στο Μέγαρο Μαξίμου έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης των υπουργών του, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων.

Ο κ. Μητσοτάκης διατείνεται επιπλέον ότι “στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία” αλλά δεν λέει κουβέντα για την ανοχή του στις συνεχείς επιθέσεις του κ. Γεωργιάδη σε αυτήν. Οι τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας παραβιάζουν τις αρχές του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και δημιουργούν κλίμα πίεσης και εκφοβισμού εις βάρος των λειτουργών της. Ο Πρωθυπουργός υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών».