ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια: Γιατί η κυβέρνηση κρατά κρυφό τον κατάλογο των 2.000 προϊόντων;

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπισης της ακρίβειας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντωνπου θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας.

«Και σήμερα η κυβέρνηση δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 προϊόντων, που διαφήμισε ότι θα κρατηθούν σε σταθερές τιμές. Γιατί τέτοια “εχεμύθεια“;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με την ακρίβεια.

«Μήπως γιατί και αυτή η “συμφωνία κυρίων” προεξοφλείται ότι θα έχει την τύχη των αλλεπάλληλων καλαθιών ή της προηγούμενης συμφωνίας που κατέληξε να κρατά σταθερές τις τιμές για καβουροδαγκάνες και μανταλάκια;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλλει: «Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της».