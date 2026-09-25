ΠΑΣΟΚ: Εγκληματική καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας – Οι μπαταρίες καθυστερούν, οι πολίτες πληρώνουν

Κριτική στο υπουργείο Ενέργειας για τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας ασκεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κάνοντας λόγο για σοβαρές εκκρεμότητες και ζητώντας επίσημες απαντήσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα, επισημαίνει τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζει, έχουν οι καθυστερήσεις για καταναλωτές και παραγωγούς ΑΠΕ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Κοινή ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Φραγκίσκου Παρασύρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα δραματικά πίσω στην ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας: οι μπαταρίες δεν ξεπερνούν τα 0,7 GW, όταν η γειτονική Βουλγαρία έχει ήδη ξεπεράσει τα 6 GW.

Και τώρα έρχονται στη δημοσιότητα σοβαρές καταγγελίες από παράγοντες της αγοράς αλλα και στοιχεία που δημιουργούν μείζονα ερωτήματα για τη διαχείριση της αποθήκευσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανάμεσά τους, δημοσιεύματα που, εφόσον είναι ακριβή, εκθέτουν ανεπανόρθωτα την ηγεσία του ΥΠΕΝ: επενδυτικά σχέδια χωρίς καμία επιβάρυνση για το ελληνικό δημόσιο, με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μπλοκάρονται από άρνηση υπογραφής. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι πρόσφατα ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ δήλωσε δημόσια πως η αποθήκευση καθυστερεί επειδή προσκρούει σε συμφέροντα.

Τα “merchant” εργα αποθήκευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΝ, ισχυος 4,7 GW , τα οποία δε ζητάνε καμία επιδότηση, περιμένουν εδώ και ένα χρόνο κάποιος να τα βάλει σε μια σειρά και να δοθούν όροι σύνδεσης, τη στιγμή που στη Βουλγαρία η ίδια διαδικασία ολοκληρώνεται σε μόλις 3 μήνες.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά μόλις προχθές κατατέθηκε νέα τροπολογία που παρατείνει ξανά τις προθεσμίες ετοιμότητας των έργων αποθήκευσης των πρώτων διαγωνισμών. Ακόμη μία απόδειξη ότι η κυβέρνηση είναι συνεπής μόνο στις παρατάσεις.

Την ίδια στιγμή, αντί για επίσημη θεσμική ενημέρωση, οι απαντήσεις στις σοβαρές καταγγελίες δίνονται μέσω του προσωπικού λογαριασμού του αρμόδιου υφυπουργού στα social media. Η ενεργειακή πολιτική όμως δεν ασκείται με προσωπικές αναρτήσεις, ούτε οι πολίτες υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κόστος αυτής της καθυστέρησης στην αποθήκευση δεν το πληρώνει το Υπουργείο. Το πληρώνουν οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ΑΠΕ που καταστρέφονται: περικοπές πράσινης ενέργειας, ακριβότερη ηλεκτροπαραγωγή, μεγαλύτερη έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών, ακριβότερο ρεύμα.

Ζητάμε άμεσα επίσημη τοποθέτηση και πλήρη απολογισμό από το Υπουργείο Ενέργειας: τι έγινε, τι δεν έγινε, ποιοι ευθύνονται και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καλύπτεται το χαμένο έδαφος. Επίσημες, θεσμικές, τεκμηριωμένες.