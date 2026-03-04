ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τα θύματα και τους δημοκράτες που αντιστάθηκαν αποτελεί η δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που ομόφωνα επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε τελεσίδικα πως η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σημειώνοντας ότι «η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες που στάθηκαν απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα».

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «από την πρώτη στιγμή δε δίστασε να συγκρουστεί τόσο με τη Χρυσή Αυγή όσο και με τα διάδοχα σχήματα της, που με την προβιά του κοινοβουλευτικού κόμματος προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πολίτες». «Η δημοκρατία κερδίζεται με μόνιμο αγώνα», τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.