ΠΑΣΟΚ: Χαμένα 100 εκατομμύρια – Η κυβέρνηση διώκει τις ενεργειακές κοινότητες

Για μείζονα πολιτική αποτυχία και επιβεβαίωση της εχθρικής στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή δημοκρατία έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του, με αφορμή “την απώλεια 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που προορίζονταν για την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα”.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέλεξε να δεσμεύσει τα κονδύλια αυτά για το αμφίβολης αποτελεσματικότητας μόρφωμα “Απόλλων”, με αποτέλεσμα την απένταξη τους λόγω αδυναμίας τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Η αποτυχία αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα τη χώρα μας, καθώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών (REScoop.eu), το δίκτυο 2.500 ενεργειακών κοινοτήτων της Ευρώπης, βαθμολογεί πλέον την Ελλάδα με “κόκκινο” για τις πολιτικές της απέναντι στις ενεργειακές κοινότητες. Παράλληλα, διώκει χιλιάδες πολίτες που έχουν δαπανήσει εθελοντικά χρόνο και μόχθο διεκδικώντας ενεργειακή δικαιοσύνη.

Η κυβέρνηση αγνόησε επιδεικτικά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων για τον κίνδυνο απώλειας των πόρων. Η αναπάντητη μέχρι σήμερα Κοινοβουλευτική Ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για την απένταξη των 100 εκατομμυρίων ευρώ και τις καθυστερήσεις του “Απόλλων”, αποδεικνύει την έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η απώλεια των 100 εκατομμυρίων δεν είναι απλώς μια διαχειριστική αποτυχία. Είναι η απτή απόδειξη μιας πολιτικής, που υπονομεύει συνειδητά τη συμμετοχή των πολιτών. Πρόκειται για την απώλεια πραγματικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Οι ενεργειακές κοινότητες που πληρούν τις συνεταιριστικές αρχές, τελούν υπό διωγμό στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση να ενισχύει τα ολιγοπώλια και να επιβάλλει την ακρίβεια στα νοικοκυριά.

Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί για αυτή την εθνική αποτυχία και τον διεθνή διασυρμό. Απαιτούμε άμεσες απαντήσεις και την επιστροφή στην πραγματική στήριξη των πολιτών και της ενεργειακής δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια δίκαιη, αποκεντρωμένη ενεργειακή πολιτική, με τους πολίτες στο κέντρο των αποφάσεων και όχι στο περιθώριο, έρμαια των οικονομικών συμφερόντων.