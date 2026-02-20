ΠΑΣΟΚ: Αντιδρά για τα κάγκελα στην Πλατεία Ναυαρίνου

Την έντονη αντίδραση στελεχών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής έχει προκαλέσει η επανατοποθέτηση καγκελόφρακτης περίφραξης στο Γαλεριανό Συγκρότημα.

Όπως επισημαίνουν σε κοινή τους ανακοίνωση ο βουλευτής Πέτρος Παππάς και η αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Πολιτισμού Ευδοξία Καλπατσινίδου, η συγκεκριμένη επιλογή σε καμία περίπτωση δεν αναδεικνύει το μνημείο. Αντιθέτως, τονίζουν πως η τοποθέτηση της περίφραξης δημιουργεί την εικόνα ενός εργοταξίου, αποκόπτοντας τον αρχαιολογικό χώρο από την καθημερινή ζωή της πόλης και περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα θέασής του από τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Οι εκπρόσωποι του κόμματος κάνουν λόγο για μια αποσπασματική και σπασμωδική κίνηση, η οποία στερείται οποιασδήποτε οραματικής προσέγγισης και δεν καταδεικνύει την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου, στρατηγικού σχεδιασμού για τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το Γαλεριανό Συγκρότημα στη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Χαρακτηρίζουν την επανατοποθέτηση των κάγκελων, τα οποία στο παρελθόν είχαν τοποθετηθεί και εν συνεχεία αφαιρεθεί, ως μια εύκολη και κακόγουστη λύση που αποφασίστηκε για ακατανόητους λόγους. Για τα στελέχη του κόμματος, αυτή η πρακτική δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πολιτική πολιτισμού, αλλά καθαρή διαχειριστική προχειρότητα.