ΠΑΣΟΚ: Ακραία μεθόδευση στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να μην κληθούν τα δύο πρόσωπα

Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Παναγιώτης Δουδωνής.

Ολόκληρη η δήλωσή του:

«Η σημερινή ακραία μεθόδευση στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να μην κληθούν τα δύο πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν τα απαιτούμενα 2/5, αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός εμμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, για λόγους που έχει εξηγήσει ο κ. Δρυμιώτης σε σχετική του τοποθέτηση.

Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια την Βουλή μέσω του Αντιπροέδρου της, του κ. Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα κάνει σήμερα. Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών».