ΠΑΣΟΚ: Αγωνία για το μέλλον των εργαζομένων της Ryanair στη βάση της Θεσσαλονίκης

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το μέλλον των εργαζομένων της Ryanair στη βάση της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν από κοινού η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη ΚΤΕ. Ψυχικής Υγείας, και ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Β3′ Νοτίου Τομέα Αθηνών και Υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, η Ryanair ανακοίνωσε ότι από τον ερχόμενο Οκτώβριο το πτητικό της πρόγραμμα θα μειωθεί κατά 60%. Η απόφαση για απόσυρση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, η μείωση περίπου 700.000 διαθέσιμων επιβατικών θέσεων και η κατάργηση 12 δρομολογίων δημιουργούν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα προκύψουν για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, τονίζουν οι βουλευτές.

Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, οι 110 εργαζόμενοι στη βάση της Θεσσαλονίκης, είναι πλέον αντιμέτωποι με δύο ενδεχόμενα: είτε να λάβουν κάποια άδεια άνευ αποδοχών είτε να μετατεθούν σε κάποια άλλη βάση της αεροπορικής εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αναφέρεται στην ερώτηση και προστίθεται: «Βέβαια αυτές είναι μόνο οι άμεσες θέσεις εργασίας που πρόκειται να χαθούν, καθώς έμμεσα και δυνητικά επηρεάζονται και χιλιάδες άλλες αλυσίδες προμηθειών και δαπανών στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας».

«Κατόπιν τούτων και με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να αφήνει κρίσιμες αποφάσεις να καθορίζονται αποκλειστικά από ιδιωτικές διαπραγματεύσεις, χωρίς κανένα θεσμικό αντίβαρο, οι βουλευτές ερωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς για τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων στη Ryanair στη Θεσσαλονίκη, καθώς και με ποιον τρόπο θα εγγυηθούν για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ερωτούν, επίσης, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για να διασφαλίσουν τη διατήρηση και την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης, ώστε να αποτρέψουν τη ζημία που θα προκληθεί στην πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα εν γένει, καθώς και την υποβάθμιση του αεροδρομίου “Μακεδονία”», επισημαίνουν οι δύο βουλευτές.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Αγωνία για το μέλλον των εργαζομένων της Ryanair στη βάση της Θεσσαλονίκης»

Η πρόσφατη Συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε η Διοίκηση της χαμηλού κόστους ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας Ryanair, ήρθε να επιβεβαιώσει το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης κι, ακολούθως, να φέρει αντιμέτωπη τη Θεσσαλονίκη, και τη Βόρεια Ελλάδα, με τον κίνδυνο απώλειας δεκάδων αεροπορικών συνδέσεων, με άμεσο αντίκτυπο στην κινητικότητα, στις τοπικές επιχειρήσεις και στη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Μια εξέλιξη που συνιστά, επίσης, ένα ισχυρό πλήγμα για τους εργαζομένους της εν λόγω εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ryanair ανακοίνωσε πως από τον ερχόμενο Οκτώβριο το πτητικό της πρόγραμμα θα μειωθεί κατά 60%, λόγω των αυξημένων τελών από τη Fraport Greece. Την ίδια στιγμή, η διαχειρίστρια εταιρεία συνδέει τους λόγους διακοπής

«αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία» της Ryanair. Η απόφαση για απόσυρση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, η μείωση περίπου 700.000 διαθέσιμων επιβατικών θέσεων και η κατάργηση 12 δρομολογίων δημιουργούν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα προκύψουν για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, οι 110 εργαζόμενοι στη βάση της Θεσσαλονίκης, είναι πλέον αντιμέτωποι με δύο ενδεχόμενα: είτε να λάβουν κάποια άδεια άνευ αποδοχών είτε να μετατεθούν σε κάποια άλλη βάση της αεροπορικής εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Βέβαια αυτές είναι οι άμεσες θέσεις εργασίας που πρόκειται να χαθούν, καθώς έμμεσα και δυνητικά επηρεάζονται και χιλιάδες άλλες αλυσίδες προμηθειών και δαπανών (που συνδέονται με τον τουρισμό, το εμπόριο, την αεροπορική συνδεσιμότητα, κ.ά.) στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει το Σωματείο Πληρώματος Καμπίνας Αεροσκαφών Ryanair (R.A.C.U.), «οι εξελίξεις αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά το προσωπικό καμπίνας, αλλά επηρεάζουν συνολικά την αεροπορική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, όπως τα Χανιά και το Ηράκλειο, με πιθανές συνέπειες για εργαζόμενους στην επίγεια εξυπηρέτηση και σε άλλους συναφείς κλάδους». Στο πλαίσιο αυτό, το R.A.C.U. τονίζει ότι «οι αποφάσεις στον τομέα των αερομεταφορών δεν μπορούν να λαμβάνονται αποκλειστικά με οικονομικά και επιχειρησιακά κριτήρια, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις στους ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του κλάδου».

Επειδή είναι εξαιρετικά αναγκαίο να διασφαλιστεί η διατήρηση και η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης.

Επειδή δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να αφήνει κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν τη διεθνή της θέση να καθορίζονται αποκλειστικά από ιδιωτικές διαπραγματεύσεις, χωρίς κανένα θεσμικό αντίβαρο.

Επειδή πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους εργαζομένους της Ryanair: ουσιαστικές λύσεις, διαφάνεια και σεβασμός στα εργασιακά τους δικαιώματα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται σήμερα στη Ryanair στη Θεσσαλονίκη και σε ποιες συγκεκριμένες ειδικότητες;

Με ποιον τρόπο θα εγγυηθούν για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εν λόγω εργαζομένων, μετά από την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο της αεροπορικής βάσης της στη Θεσσαλονίκη;

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για να διασφαλίσουν τη διατήρηση και την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης, ώστε να αποτρέψουν τη ζημία που θα προκληθεί στην πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα εν γένει, καθώς και την υποβάθμιση ενός τόσο σημαντικού αεροδρομίου;