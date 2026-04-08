Πασχαλινή επίσκεψη της Δ.Ε.Ε.Π ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης σε Παιδιατρικές Κλινικές της πόλης

Η Δ.Ε.Ε.Π ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης, πιστή στο ραντεβού της με την αλληλεγγύη, διοργάνωσε φέτος πασχαλινή επίσκεψη στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’ και ‘’Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’. Χθες Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου επισκεφθήκαμε τις πρωινές ώρες, την Παιδοογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’ και την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ‘’Γ.ΕΓΝΝΗΜΑΤΑΣ’’ με σκοπό να προσφέρουμε χαρά και ελπίδα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, κάναμε διανομή λαμπάδων (τις οποίες προμηθευτήκαμε από τη ‘’Λάμψη- ΣύλλογοςΓονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες) και συμβολικών δώρων στα παιδιά που νοσηλεύονται. Το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των παραπάνω κλινικών των δύο Νοσοκομείων, προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με αυταπάρνηση , ενώ οι κλινικές διαθέτουν όλες τις υποδομές σύμφωνα με τιςαπαιτούμενες σύγχρονες προδιαγραφές. Η Δ.Ε.Ε.Π ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων για τη συνεργασία και τη διευκόλυνση της δράσης.

Στόχος μας είναι να δείξουμε ότι κανένας δεν είναι μόνος, ειδικά τις ημέρες του Πάσχα. Θέλουμε να μεταφέρουμε το φως και την αισιοδοξία μέσα στους θαλάμους, δίνοντας δύναμη και ένα χαμόγελο στα παιδιά.

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης κ.Νίκος Πατσέας, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για την έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας, οι δράσεις μας συνεχίζονται, με στόχο να βρισκόμαστε σταθερά δίπλα σε κάθε πολίτη.