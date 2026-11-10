Παρουσιάστηκε στην Κατερίνη το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του ΔΙΠΑΕ «Διοίκηση Ναυτιλιακών και Συνδυασμένων Μεταφορών»

Παρουσιάστηκε σήμερα, παρόντος του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκου Παπαϊωάννου το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ναυτιλιακών και Συνδυασμένων Μεταφορών» του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος στην Κατερίνη.

Το πρόγραμμα, θα λειτουργήσει από το νέο ακαδημαϊκό έτος, παράλληλα με το υφιστάμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Θα υποστηρίζεται διοικητικά και ακαδημαϊκά από το Τμήμα, ιδρύθηκε βάσει των διατάξεων του νόμου 4957/2022 και έχει ως αντικείμενο την επιστημονική μελέτη, ανάλυση και διοίκηση των ναυτιλιακών μεταφορών, των συνδυασμένων και πολυτροπικών μεταφορών, των ναυτιλιακών logistics, των λιμένων και τερματικών σταθμών, καθώς και των συναφών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νικόλαος Παπαϊωάννου παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα επεσήμανε πως «Για να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα πέρασε μία δοκιμασία πιστοποίησης από μία πραγματικά σκληρή εξωτερική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως πρέπει να είναι η αξιολόγηση, διότι αυτή η κυβέρνηση αυτό κάνει και η δημιουργία οποιουδήποτε προγράμματος σπουδών και ενός τμήματος γενικότερα περνάει μέσα από συγκεκριμένες αξιοκρατικές διαδικασίες πιστοποίησης».

Περιέγραψε πως στόχος του ίδιου, από όταν κατείχε τη θέση του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά και της κυβέρνησης αποτελεί η εξωστρέφεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. «Η σημερινή ημέρα έχει δύο πυλώνες. Ο ένας είναι: Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τμήμα, Πρόγραμμα Σπουδών, φοιτητές και ο άλλος πυλώνας είναι η τοπική κοινωνία. Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τα τελευταία επτά χρονιά, με μπροστάρη τη διοίκησή του έχει καταφέρει να γίνει ένας σημαντικός ακαδημαϊκός πυλώνας της ελληνικής δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε αυτά τα λίγα χρόνια έχει πετύχει πολλά: Διεθνοποίηση, εξωστρέφεια, φοιτητική μέριμνα, ερευνητική δραστηριότητα».

Ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι η ίδρυση αυτού του προγράμματος δίνει προοπτική στα νέα παιδιά. «Ανώτατη Παιδεία σημαίνει, να δώσουμε ένα όραμα στους νέους μας και να τους παρέχουμε τα εφόδια και τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη ζωή τους. Οι προοπτικές που μπορούν να υπάρξουν από το νεοϊδρυθέν τμήμα αφορούν τις συνδυασμένες μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα και τις ψηφιακές και διοικητικές δεξιότητες.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών αξιοποιεί την υφιστάμενη ακαδημαϊκή υποδομή και εμπειρία του Τμήματος, το οποίο λειτουργεί για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η συνύπαρξη των δύο προγραμμάτων μπορεί να ενισχύσει τη συγκέντρωση τεχνογνωσίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, τις μεταφορές και τη ναυτιλιακή διοίκηση. Για την Πιερία θεωρώ πως οι ρεαλιστικές δυνατότητές της αφορούν την ενίσχυση της πανεπιστημιακής παρουσίας, την προσέλκυση φοιτητών, τη ζήτηση για τοπικές υπηρεσίες και κυρίως, τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών με επιχειρήσεις, λιμένες και φορείς της αγοράς. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν το ΔΙΠΑΕ για την ίδρυση του νέου προγράμματος σπουδών που θα τροφοδοτήσει την αγορά εργασίας, με έμπειρα στελέχη στους τομείς της ναυτιλίας και των συνδυασμένων μεταφορών».

Ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος περιέγραψε πως το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει καταξιωθεί και είναι εμβληματικό για την περιοχή της Κατερίνης και για το Πανεπιστήμιο. «Διαθέτει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο πρώτα από όλα κρίνεται από την απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Το Τμήμα έχει καταφέρει να είναι πρωτοπόρο στην έρευνα και να έχει πληρότητα των διαθέσιμων θέσεών του, κάτι που είναι δύσκολο για περιφερειακά τμήματα».

Ο κ. Αγγελόπουλος ευχαρίστησε θερμά τον υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νίκο Παπαϊωάννου επισημαίνοντας πως «το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Ναυτιλιακών και Συνδυασμένων Μεταφορών είναι πολύ σημαντικό διότι καθετοποιεί τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οργανώνει και δημιουργεί ένα πρότυπο ακαδημαϊκό σύστημα, το οποίο δίνει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ερευνά ένα επιστημονικό αντικείμενο που δεν υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα και θα δώσει στην αγορά εργασίας καταρτισμένους αποφοίτους στον τομέα της οικονομίας και διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Πρόκειται για έναν τομέα που αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας της χώρας μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέρφους μου καθηγητές, οι οποίοι εκπονούν πολλά ερευνητικά προγράμματα, με στόχευση στην ανάπτυξη».

Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του τμήματος Γιάννης Κωσταβέλης ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ των άλλων, ο Μητροπολίτης Κατερίνης Κίτρους και Πλαταμώνα Γεώργιος, η βουλευτής και πρώην υφυπουργός Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ο δήμαρχος Κατερίνης, Γιάννης Ντούμος καθώς και εκπρώσωποι βουλευτών και των στρατιωτικών αρχών της περιοχής.

Μετά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην Πρότυπη Εργαστηριακή Αποθήκη, στο Πεδίο Δοκιμών Έρευνας στα Ναυτιλιακά και στο Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας «Logic».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικής διάκρισης στον αφυπηρετήσαντα καθηγητή Δημήτριο Τριανταφύλλου, ιδρυτικού μέλους ΔΕΠ του τμήματος καθώς και στον καθηγητή Χρήστο Πετούση, ως ένδειξη αναγνώρισης για την πολυετή προσφορά και συμβολή τους στην ίδρυση και εξέλιξη της ακαδημαϊκής μονάδας.