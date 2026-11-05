Παρουσιάστηκε στην Αθήνα ο τιμητικός τόμος για τα 35 χρόνια Πατριαρχίας του Βαρθολομαίου

Η προσωπικότητα και η διαδρομή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, από την ενθρόνισή του το 1991 έως τη συμπλήρωση 35 χρόνων στον Οικουμενικό Θρόνο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Αφορμή ήταν η παρουσίαση του τιμητικού τόμου «Βαρθολομαίος. 35 χρόνια Πατριαρχίας. Το ανθρώπινο πρόσωπο ενός αρχαίου θεσμού», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη χαιρετισμό απηύθυνε ο μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. Αναφέρθηκε στην παιδεία και τη χαρισματική προσωπικότητα του Βαρθολομαίου και χαρακτήρισε τα 35 χρόνια της διακονίας του καθοριστικά για την Εκκλησία, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στον διάλογο.

Ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ έκανε μια παρουσίαση του βιβλίου υπενθυμίζοντας ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανέλαβε τα καθήκοντά του σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, και εκτίμησε ότι έδωσε συνέχεια στο όραμα του Πατριάρχη Ιωακείμ για την οικοδόμηση σχέσεων με ολόκληρη τη χριστιανοσύνη και με τις άλλες θρησκείες. Χαρακτήρισε τον Βαρθολομαίο ειρηνοποιό και εξέφρασε την άποψη ότι θα του άξιζε το Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή του στον διάλογο και τη συνεργασία.

Ο επιμελητής του τόμου, π. Ιωάννης Χρυσαυγής, αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου και εκτελεστικός διευθυντής του Οικουμενικού Ινστιτούτου Huffington στη Βοστόνη, αναφέρθηκε στην κοινή εκδοτική προσπάθεια του Ινστιτούτου και των εκδόσεων Ακρίτας, ενώ υπογράμμισε ότι ένιωσε υπερηφάνεια για τον κ. Βαρθολομαίο, τον οποίο αποκάλεσε πατέρα του.

Ο ‘Αγγελος Συρίγος, βουλευτής Α΄ Αθηνών και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, είχε παρακολουθήσει την ενθρόνιση του Βαρθολομαίου. Περιέγραψε πώς το Πατριαρχείο, το οποίο χαρακτήρισε περίκλειστο το 1991, απέκτησε παγκόσμια ακτινοβολία επί Βαρθολομαίου. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι ο Πατριάρχης ανέδειξε από νωρίς την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, σε μια εποχή κατά την οποία η έκταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί ευρέως. Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα ότι η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης θα αποτελέσει το επιστέγασμα της πατριαρχίας του.

Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, ανέφερε ότι έχει συναντήσει τον Βαρθολομαίο τρεις φορές και μίλησε για τη συγκίνηση που της προκαλούσαν οι ομιλίες του. Στάθηκε στη γλώσσα του, την οποία συνέδεσε με την αλεξανδρινή κοινή και τα ελληνικά των Ευαγγελίων. Μίλησε επίσης για την παρρησία, τη διπλωματική του ικανότητα και την αίσθηση καθήκοντος που διέκρινε στον ίδιο.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Λεωνίδας Τζώνης υπογράμμισε ότι η Εκκλησία εκφράζεται πρωτίστως μέσα από την κοινωνία των προσώπων. Πρόσθεσε ότι η επιμονή του Βαρθολομαίου στον διάλογο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία, όπως είπε, υπερίσχυαν οι διαχωριστικές γραμμές.

Την εκδήλωση συντόνισε η εκδότρια Μαρία Κοκκίνου. Τη διοργάνωση ανέλαβαν το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, οι εκδόσεις Ακρίτας, το Οικουμενικό Ινστιτούτο Huffington στη Βοστόνη και η Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης την προβολή ντοκιμαντέρ για το έργο και την πορεία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στο τέλος της εκδήλωσης, ιεροψάλτες έψαλαν το Πολυχρονίαμο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.