Παρουσίαση των βιβλίων του Γιάννη Μπελενιώτη στο Mediterranean Palace Hotel

Τα βιβλία του Γιάννη Μπελενιώτη, “Το τελικό ξεκαθάρισμα”, “Σχέδιο για την επόμενη μέρα” και “Το τελικό ξεκαθάρισμα – η εκδίκηση”, που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Μαλλιάρη ς – Π α ι δ ε ί α , θ α π α ρ ο υ σι α στ ο ύ ν σε ε ι δ ι κ ή ε κ δ ήλω σ η π ο υ θ α π ρ α γ μ α τοποιηθεί στο Mediterranean Palace Hotel (Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη) , το Σάββατο 28 Μαΐου 2022, ώρα 12.00’.

Ομιλητές:

Γεώργιος Καραγιάννης , υφυπουργός υποδομών Απόστολος Τζιτζικώστας , περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, ΣΥΡΙΖΑ και ο συγγραφέας.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Φώτης Κουτσαμπάρης.

« Τ ο τ ε λ ι κ ό ξ ε κ α θ ά ρ ι σμ α » είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίου του Γιάννη Μπελενιώτη, που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2020. Πρόκειται για μυθιστόρημα με υπόθεση που εστιάζει στα παρασκήνια της πολιτικής και εκτυλίσσεται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Ακολούθησε, στα μέσα του 2021, το « Σ χ έ δ ι ο γ ι α τ ην ε π ό μ ε νη ημ έ ρ α » , το οποίο περιλαμβάνει σκέψεις και προτάσεις για τη Θεσσαλονίκη, την Οικονομία, την Ανάπτυξη, την Πολιτική.

Στις αρχές Μαρτίου 2022 κυκλοφόρησε το τρίτο βιβλίο του με τίτλο « Τ ο τ ε λι κ ό ξε κ α θ ά ρ ι σμ α – η ε κ δ ί κ ηση» , το οποίο αποτελεί συνέχεια του πρώτου πολιτικού μυθιστορήματος του συγγραφέα «το τελικό ξεκαθάρισμα».

Βιογραφικό