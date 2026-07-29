Παρόντες οι Τζήκας – Ποζρικίδης στην παρουσίαση του νέου σχεδίου για τη ΔΕΘ

Τη δική της ξεχωριστή, αλλά και έντονα συμβολική σημασία είχε η παρουσία στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκε ο νέος σχεδιασμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ, δύο ανθρώπων που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη σύγχρονη πορεία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο Τάσο Τζήκα και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ-Helexpo Κυριάκο Ποζρικίδη, οι οποίοι βρέθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και παρακολούθησαν την παρουσίαση του νέου σχεδίου, που έγινε από τον σημερινό πρόεδρο της ΔΕΘ-Helexpo Χρήστο Τσεντεμεΐδη. Η παρουσία των Τζήκα-Ποζρικίδη δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, σε μια συνεδρίαση που σηματοδοτεί την έναρξη της πορείας υλοποίησης ενός έργου, το οποίο συζητήθηκε, αμφισβητήθηκε και ανασχεδιάστηκε επί σειρά ετών, η επιλογή δύο προσώπων που έχουν ταυτιστεί όσο λίγοι με την πορεία της ΔΕΘ να βρίσκονται στην αίθουσα είχε τη δική της βαρύτητα.