Παρίσι: Διεθνής Διάσκεψη για το Διάστημα με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού

Με τη συμμετοχή 120 χωρών, 2.000 αρχηγών κρατών, αστροναυτών και εκπροσώπων επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας διεξάγεται η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα στο Παρίσι. Η πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα είναι και ο οικοδεσπότης της διάσκεψης, έχει άξονα που επικεντρώνεται στο «διαστημικό τρίπτυχο»: οικονομία, τεχνολογία και άμυνα – ασφάλεια.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο, ενώ θα παρακαθίσει και στο δείπνο που θα παραθέσει ο Εμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των αρχηγών κρατών που συμμετέχουν στη διάσκεψη.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με τον Αδριανό Γολέμη με τον οποίο είχε συναντηθεί τον Ιούνιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης, τον Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Επενδύσεων, ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος, έχει ως ορίζοντα το 2035.

Σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, το ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μελλοντική ανάπτυξη των διαστημικών δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας εθνικές, ηπειρωτικές και τομεακές προοπτικές.

Το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί, όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, επίσημη συνεδρίαση αφιερωμένη στις ομιλίες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα παραστούν.

H ευρωπαΐκή διάσταση της συνόδου κορυφής

«Η Σύνοδος Κορυφής θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως διαστημικής δύναμης, προωθώντας τη χρήση του διαστήματος προς όφελος όλων και τη διεθνή συνεργασία βάσει κοινών κανόνων» επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η γαλλική διπλωματία. Στο περιθώριο της διεθνούς συνάντησης θα πραγματοποιηθεί, στις Invalides, συνεδρίαση των κρατών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ουκρανίας για τα θέματα της άμυνας, ενώ αύριο το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος θα παραθέσει στο προεδρικό Μέγαρο δείπνο στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα προσέλθουν στο Παρίσι.

Δεν έχουν προσκληθεί η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι υποβαθμισμένη θα είναι και η αμερικανική παρουσία και ότι μετά από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου ακύρωσαν τη συμμετοχή τους επιχειρηματίες, όπως ο Ίλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος. Απών τέλος θα είναι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στο γερμανικό κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε από την καγκελαρία.

Πηγή: ertnews.gr