Στην αποκάλυψη ότι χρειάστηκε να μεσολαβήσει ο ίδιος στο Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA προτού επιστρέψει σήμερα ο Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στο CNBC.

Μπορεί πρόσφατα να εξέφρασε ανοιχτά τη θέση του με ανάρτησή του υπέρ του Χουάνγκ, όμως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προχώρησε και λίγο παραπέρα, καθώς το πρωί της Δευτέρας, ανέλαβε δράση με απευθείας συνομιλίες.

Ο Τραμπ δήλωσε στον Eamon Javers του CNBC ότι «νομίζω ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ενήργησε πραγματικά υπεύθυνα», αποφασίζοντας να επαναφέρει τον Χουάνγκ.

«Ζήτησαν διαβεβαιώσεις σχετικά με την απειλή για την εθνική ασφάλεια», είπε ο Τραμπ κατά μτην τηλεφωνική του συνέντευξη. «Και τους δώσαμε διαβεβαιώσεις τουλάχιστον για όλα όσα γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε πολλά», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Χουάνγκ το βράδυ της Κυριακής, προτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvdia ανακοινώσει την επαναφορά του.

«Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που η εταιρεία είχε το θάρρος και το διοικητικό συμβούλιο είχε το θάρρος να κάνει το σωστό, και υπέφεραν για δύο εβδομάδες, και η εταιρεία υπέφερε πολύ», δήλωσε ο πρόεδρος.

Ερωτηθείς εάν το γεγονός ότι οι μετοχές σημείωσαν γενική πτώση την περασμένη εβδομάδα μετά την παραίτηση του Χουάνγκ από την Nvidia, έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να πιέσει για την επαναφορά του CEO, ο Τραμπ απάντησε: «Πιθανώς ναι, αλλά ο μεγαλύτερος αντίκτυπος ήταν μακροπρόθεσμος».

«Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος ήταν, ξέρετε, ότι έχει άλλα τσιπ στον εγκέφαλό του που κανείς άλλος δεν γνωρίζει», κατέληξε ο Τραμπ.