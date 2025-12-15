Παρέμβαση Θ. Καράογλου στη Βουλή για την καθυστέρηση έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος του Εθνικού Πάρκου Αξιού–Λουδία–Αλιάκμονα

Ερώτηση στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, για την εκκρεμότητα που αφορά στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Πάρκο Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, με αποτέλεσμα η περιοχή να παραμένει αναξιοποίητη, κατέθεσε ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου.

Στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Καράογλου ζητά να ενημερωθεί για τέσσερα σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος και τους λόγους της πολυετούς καθυστέρησης. Δεύτερον, για το πώς θα διασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία του Εθνικού Πάρκου και παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής με την ανέγερση και εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Τρίτον, αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη και ρύθμιση για την εφαρμογή της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης από τις Υπηρεσίες Δόμησης έως την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και ποια είναι αυτή. Και τέταρτον, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος.

Όπως επισημαίνει στην ερώτηση ο κ. Καράογλου, το Εθνικό Πάρκο περιλαμβάνει τρεις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, για τις οποίες εγκρίθηκε στις 23/07/2024 η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, με σαφή καθορισμό ζωνών, χρήσεων γης και επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων. Πάρα ταύτα, η μη έκδοση του απαιτούμενου Προεδρικού Διατάγματος έχει ως αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες Δόμησης να αρνούνται την έκδοση οικοδομικών αδειών, ακόμη και για δραστηριότητες που ρητά επιτρέπονται από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.

Υπενθυμίζει, δε, ότι μετά την απόφαση 1705/2016, του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία καταργήθηκε η ΚΥΑ που χαρακτήριζε την περιοχή ως Εθνικό Πάρκο, υπήρχε έως και πρόσφατα αναστολή της έκδοσης των οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Τέλος, σημειώνει ότι το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος έχει ολοκληρωθεί από το 2019 και, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διαβιβαστεί από τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς στη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου για νομοτεχνική επεξεργασία ώστε να καταλήξει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκδοθεί.