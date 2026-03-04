Παρέμβαση Συρεγγέλα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον νόμο των Ταλιμπάν κατά των γυναικών: Ανάγκη διεθνούς δράσης για τις Αφγανές γυναίκες

Μετά τις νομικές αλλαγές των Ταλιμπάν, η Μαρία Συρεγγέλα, εισηγήτρια στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το θέμα «Η επιδείνωση των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν: Η ανάγκη για διεθνή δράση» καλεί για την προστασία των δικαιωμάτων των Αφγανών γυναικών.

«Ένας νέος κώδικας ποινικής δικονομίας που υιοθετήθηκε από τους Ταλιμπάν και τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ στο Αφγανιστάν νομιμοποιεί τη βία των ανδρών κατά των γυναικών, εφόσον δεν προκαλούνται κατάγματα ή μόνιμες σωματικές βλάβες. Ο κώδικας αυτός όχι μόνο προκαλεί βαθιά ανησυχία και έντονο συναγερμό, αλλά επιβεβαιώνει και τη δραματική επιδείνωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, οι οποίες υφίστανται διώξεις και συνεχίζουν να στερούνται θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θεσμοθετεί την ατιμωρησία για τη βία κατά των γυναικών.

Πιστεύω ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί συλλογική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας ότι οι αρχές της ισότητας, της ελευθερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν στον πυρήνα κάθε διεθνούς πρωτοβουλίας.

Κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών συνιστά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να νομιμοποιηθεί, να δικαιολογηθεί ή να παρουσιαστεί ως κοινωνικά αποδεκτή πρακτική. Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή του διεθνούς δικαίου. Η σιωπή απέναντι στη βία δεν αποτελεί επιλογή. Οι υπαίτιοι έμφυλων διώξεων πρέπει να λογοδοτούν»