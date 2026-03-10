Παρέμβαση Πιερρακάκη στο Ecofin για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union), αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του ECOFIN.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε τη σημασία της προώθησης πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, θα δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και θα καταστήσουν το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο αποτελεσματικό και ανθεκτικό.

«Συζητούσαμε για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union) και στο προηγούμενο ECOFIN, σε ένα παρόμοιο δημόσιο φόρουμ, αν και τότε εξετάζαμε μία διαφορετική εκδοχή του θέματος. Η διατύπωση που είχα χρησιμοποιήσει τότε, και θα την επαναλάβω και σήμερα, είναι ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός στην παρέμβαση του.

Στην παρέμβασή του υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Ο κ. Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι το κόστος της καθυστέρησης στην προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει πλέον την πολυτέλεια του χρόνου.