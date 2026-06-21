Παρεμβάσεις για την ακρίβεια, ανάσες για οφειλέτες και μειώσεις φόρων

Με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οικονομική ανακούφιση των συνεπών οφειλετών και μειώσεις φόρων απαντά η κυβέρνηση στην πίεση που δέχονται τα εισοδήματα από την άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Πρόκειται για ένα τρίπτυχο πολιτικών στο πεδίο της οικονομίας που αναμένεται να ξεδιπλωθούν με μεγαλύτερη ένταση τους επόμενους μήνες και έχουν έναν κοινό παρονομαστή: Την ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών που έχει πληγεί από το σοκ στις τιμές της ενέργειας και το πληθωριστικό ντόμινο που έφερε ο πόλεμος ΗΠΑ- Ιραν.

Ακόμη και αν οι εξελίξεις, μετά την συμφωνία Τραμπ με την ιρανική ηγεσία, οδηγήσουν σε άμεση ομαλοποίηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ, η εκτίμηση είναι ότι οι ρωγμές που έχουν προκληθεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα δεν πρόκειται να κλείσουν από την μία ημέρα στην άλλη. Θα απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής μέχρι ο πληθωρισμός να επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, όπως άλλωστε προέβλεψε και η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ανακοινώνοντας, πριν από δύο εβδομάδες, την αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 0,25 μονάδες βάσης.

Μέτωπο κατά της ακρίβειας

Στο σκηνικό αυτό, η κυβέρνηση παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα τη νέα πλατφόρμα posokanei.gov.gr σε μιά προσπάθεια να δοθεί στους καταναλωτές ένα βασικό εργαλείο για τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Με βάση την πλατφόρμα οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να έχουν εικόνα των τιμών πώλησης των ίδιων προϊόντων των πολυεθνικών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το μέτωπο κατά της ακρίβειας αποτελεί, ούτως ή άλλως, βασική κυβερνητική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί με παρεμβάσεις που πρόκειται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Σημειώνεται ότι ήδη βρίσκεται σε ισχύ το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους βασικών προϊόντων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, μέτρο που είχε ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει ώς το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό όπλο είναι και οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Παρουσιάζοντας την πλατφόρμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι: “ αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια”.

Μέτρα προστασίας οφειλετών

Παράλληλο μέτωπο για την κυβέρνηση αποτελούν τα νέα μέτρα προστασίας των οφειλών και ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών. Πρόκειται όχι μόνο για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά και τις παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό με τις οποίες μειώνεται στις 5.000 ευρώ το κατώτερο όριο οφειλών για την ένταξη σ’ αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα νοικοκυριά θα μπορούν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων ρύθμιση των οφειλών τους ώστε να σώσουν την πρώτη κατοικία τους. Θετική εξέλιξη αποτελεί και η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο, διευρύνοντας, έτσι, το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας των οφειλετών

Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων

Το τρίπτυχο της κυβερνητικής πολιτικής στο μέτωπο κατά της ακρίβειας συμπληρώνεται με το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.Πρόκειται για μειώσεις άμεσων φόρων οι οποίες θα οριστικοποιηθούν το δεύτερο 15νθήμερο του Αυγούστου. Ο υπουργός Οικονομικων Κυριάκος Πιερρακάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκης. με δηλώσεις τους τις προηγούμενες ημέρες, προανήγγειλαν νέες μειώσεων φόρων που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ

Ο Κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι: “ Όταν η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα, το όφελος επιστρέφει στην κοινωνία μέσω μειώσεων φόρων και αυξήσεων εισοδημάτων. Αυτό το κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Και από την αρχή του χρόνου, προχωρήσαμε σε μια πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση: 1,76 δισ. ευρώ με μειώσεις φόρων για μισθωτούς, για οικογένειες, για επαγγελματίες, για ιδιοκτήτες ακινήτων, για επιχειρήσεις…αυτό δείχνει την κατεύθυνση. Ήταν η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη Μεταπολίτευση. Για τη ΔΕΘ, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν θα έχουμε και πλήρη εικόνα στα δημοσιονομικά δεδομένα. Η φιλοσοφία, όμως, θα είναι η ίδια: κάθε μόνιμο ευρώ που δημιουργείται από την καλύτερη πορεία της οικονομίας, θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία”.

Ο Π. Μαρινάκης ανέφερε ότι: “ Βεβαίως θα υπάρξουν κι άλλες φοροελαφρύνσεις. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μειώσεων φόρων. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω”

Σύμφωνα με τον Κ. Χατζηδάκη το πακέτο μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών.