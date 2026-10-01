Παράταση της παραμονής των Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Παρατείνεται για ακόμα ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ( ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα.

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων.

Παράληλλα δόθηκε το πρασινο φως για κάποιες συμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία του «σύγχρονου μαχητή» που εγκρίθηκαν την περασμένη Τρίτη από τη Βουλή