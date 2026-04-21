Παράταση της εκεχειρίας στο Ιράν κατά δύο εβδομάδες ζητεί το Πακιστάν

Το Πακιστάν κάλεσε τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και το Ιράν να παρατείνουν την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Σε συνάντηση με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Πακιστάν, Νάταλι Α. Μπέικερ, ο υπουργός Εξωτερικών Ισχάκ Νταρ τόνισε την ανάγκη για διάλογο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και δήλωσε ότι το Πακιστάν προέτρεψε τις δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας, σύμφωνα με τη δήλωση.

Παράλληλα σε ανάρητσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν αναφέρει ότι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ισχάκ Νταρ υπογράμμισε «τη συνεχή έμφαση του Πακιστάν στον διάλογο και τη διπλωματία ως τα μόνα βιώσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή».

Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει αναφέροντας ότι ο Νταρ «τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προέτρεψε τις δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας και να δώσουν μια ευκαιρία στον διάλογο και τη διπλωματία».

Προσθέτει ότι η Νάταλι Μπέικερ, αναπληρώτρια επικεφαλή της αποστολής της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισλαμαμπάντ με την οποία συναντήθηκε ο Ισχάκ Νταρ «μετέφερε την εκτίμηση των ΗΠΑ για τον εποικοδομητικό και θετικό ρόλο του Πακιστάν στην προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και στη διευκόλυνση του διαλόγου».

«Αναμένεται η απάντηση του Ιράν»

Στο μεταξύ ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ δήλωσε ότι «ακόμα αναμένεται» η επίσημη απάντηση του Ιράν σχετικά με το αν θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Ταράρ ανέφερε ότι το Πακιστάν εξακολουθεί να ακολουθεί «την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου», αλλά τόνισε ότι η απόφαση του Ιράν είναι «κρίσιμη», καθώς η εκεχειρία δύο εβδομάδων πρόκειται να λήξει σύντομα.