Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην γέφυρα Λουδία της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Σταυρού

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και ώρα 09.00, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γέφυρα Λουδία, που βρίσκεται στο 6,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Σταυρού.

Ειδικότερα, μέχρι την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και ώρα 09.00, θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δυτικό τμήμα της γέφυρας, σε όλο το μήκος της και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και στις 2 κατευθύνσεις από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη.

Επιπλέον για το ίδιο χρονικό διάστημα θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων άνω των 10 τόνων και ως εναλλακτική διαδρομή προτείνεται μέσω:

της επαρχιακής οδού Σταυρού – Κρύας Βρύσης – Γιαννιτσών και έξοδο στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας ή μέσω Βέροιας και

μέσω Αλεξάνδρειας – Μικρού Μοναστηρίου, είσοδο στην παράκαμψη Παραλίμνης – Χαλκηδόνας της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (αφορά οχήματα άνω των 10 τόνων και μέχρι τους 20 τόνους) ή μέσω Εγνατίας Οδού.