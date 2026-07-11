Παράταση έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Η απόφαση της ΑΑΔΕ και του Διοικητή της, κ. Γιώργου Πιτσιλή, να μεταθέσει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, αποτελεί μια θετική και ουσιαστική παρέμβαση που συμβάλλει στην ομαλή ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα ενός συνεχούς θεσμικού διαλόγου και της τεκμηριωμένης παρέμβασης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της ΠΟΦΕΕ και των επαγγελματικών φορέων, οι οποίοι ανέδειξαν εγκαίρως τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά αποδεικνύοντας ότι ο θεσμικός διάλογος μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταφέρθηκε θεσμικά στον Διοικητή, το κλίμα που επικρατούσε στον κλάδο, (ιδιαίτερα χθες και σήμερα) η αγωνία και η κόπωση των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα επί μήνες, καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες. Επισημάνθηκε ότι, πέρα από την επαγγελματική ευθύνη, υπήρχε ένα ανθρώπινο αίτημα: να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση, ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν τόσο την ολοκλήρωση των δηλώσεων όσο και τον ελάχιστο χρόνο που δικαιούνται να αφιερώσουν στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερα οι νέοι γονείς και οι μητέρες λογίστριες ανέδειξαν αυτή την ανάγκη με τον πιο έντονο τρόπο.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται και η συμβολή του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος παρακολουθούσε την εξέλιξη της διαδικασίας, διατηρούσε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τους θεσμικούς φορείς και συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και συνεννόησης.

“Στη Διαρκή Επιτροπή Αρωγής Φορολογικής Πολιτικής των Φορέων της Αγοράς στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πιστεύουμε ότι η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει πως ο τεκμηριωμένος διάλογος, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, της φορολογικής διοίκησης και των παραγωγικών φορέων αποτελούν τον αποτελεσματικότερο δρόμο για την επίλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν.

Θερμές ευχαριστίες στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή, για την άμεση ανταπόκριση, καθώς και στον Υφυπουργό Dimitris Markopoulos, για τη διαρκή διάθεση συνεργασίας και την ουσιαστική στήριξη των θεσμικών διαδικασιών.

Εννοείται και στον Υπουργό Kyriakos Pierrakakis, καθώς όλα τελούσαν σε συνεργασία και συνεννόηση μαζί του. Συνεχίζουμε όλοι με την ίδια υπευθυνότητα και τον ίδιο επαγγελματισμό, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η φετινή διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων, προς όφελος των φορολογουμένων, της οικονομίας και της εύρυθμης λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης.

Η συνεργασία, ο αμοιβαίος σεβασμός και ο συνεχής θεσμικός διάλογος είναι ο δρόμος που οδηγεί στις καλύτερες λύσεις για όλους”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της απόφασης.