Παράταση έως 15 Μαΐου για τις δηλώσεις με έκπτωση φόρου 4%

από Team MyPortal.gr
Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου (ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως 31/7/2026.

