Τους υποψήφιους βουλευτές της επαρχίας θα ανακοινώσει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για την Α και Β Θεσσαλονίκης και σχεδόν το σύνολο της Αττικής πηγαίνουν για τον Δεκέμβριο. Αυτό ανέφερε ο Κώστας Μπουλμέτης γραμματέας οργανωτικού σε φιλική συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης. Παρουσία των δύο αναπληρωτών εκπροσώπων τύπου Νίκου Νυφούδη και Κώστα Καρπουχτσή του συντονιστή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θωμά Μπουρνάρης και της συντονίστρια Α και Β Θεσσαλονίκης Έφη Παπαλεξίου. Όπως ανέφερε στόχος του κόμματος είναι η πρώτη θέση λέγοντας πως δυνητικά η ΕΛ.Α.Σ. φτάνει το 24 % με 25% .

” Αυτό δε σημαίνει πως αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, είπε. Περιέγραψε ως θετική την παρουσία του κόμματος μέχρι σήμερα αν και είναι νέο και χωρίς δομές. Απαντώντας σε ερώτηση για την εξεταστική ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τυπου Νίκος Νυφουδης ανέφερε πως το σωστό θα ήταν να ξεκινήσει από το 2003 προσθετοντας ” επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα η πρώτη κατοικία ήταν προστατευμενη”. Από την πλευρά του ο επίσης αναπληρωτής εκπρόσωπος τυπου Κώστας Καρπουχτης υπογράμμισε πως το κόμμα παρουσιάζει δυναμική που θα εκφραστεί στην κάλπες.

ΣΤ. ΑΛ.