Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της αλυσίδας καταστημάτων Jumbo , Απόστολου Βακάκη, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (19/11) στη Βούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χριστίνα Βακάκη νοσηλεύεται με σπασίματα ως πολυτραυματίας, καθώς παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από ΙΧ αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ στην λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου και Καλύμνου.

Από τη σύγκρουση υπέστη πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες ιατρικές φροντίδες.

Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της, ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου κανοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.

Σημειώνεται ότι προ ετών ο Απόστολος Βακάκης είχε χάσει τον γιο του, Γιώργο σε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα επί της Αθηνών – Λαμίας.