ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ανήλικου ποδηλάτη από Ι.Χ. στην Νέα Ευκαρπία

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ένας 10χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης από διερχόμενο Ι.Χ..

Ο 10χρονος φέρεται να έκανε βόλτες με το ποδήλατό του στην περιοχή όπου διαμένει και κατά την διέλευσή του από διασταύρωση σε κατηφορικό δρόμο παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο 10χρονος υπέστη κακώσεις στο κεφάλι. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο κοντινό νοσοκομείο Παπαγεωργίου.Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση το παιδί έχει τραυματιστεί ελαφρά καθώς ο οδηγός φέρεται να είχε χαμηλή ταχύτητα.

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