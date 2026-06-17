Παράσυρση ανήλικου ποδηλάτη από Ι.Χ. στην Νέα Ευκαρπία

Ένας 10χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης από διερχόμενο Ι.Χ..

Ο 10χρονος φέρεται να έκανε βόλτες με το ποδήλατό του στην περιοχή όπου διαμένει και κατά την διέλευσή του από διασταύρωση σε κατηφορικό δρόμο παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο 10χρονος υπέστη κακώσεις στο κεφάλι. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο κοντινό νοσοκομείο Παπαγεωργίου.Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση το παιδί έχει τραυματιστεί ελαφρά καθώς ο οδηγός φέρεται να είχε χαμηλή ταχύτητα.