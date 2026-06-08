Παράσυρση ανήλικης στη Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 15χρονη

Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανήλικη που παρασύρθηκε από ΙΧ στην περιοχή της Περαίας.

Η 15χρονη φέρει κάταγμα στο κρανίο και τη λεκάνη και παραμένει υπό την άγρυπνη παρακολούθηση των γιατρών της παιδοχειρουργικής κλινικής, οι οποίοι θα εκτιμήσουν αν θα προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης. Να σημειωθεί ότι βρέθηκε αρνητικός σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθη.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το βράδυ της Κυριακής (7/6) στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό τον 38χρονο παρέσυρε τη 15χρονη στο 21ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, όταν η ανήλικη επιχείρησε να περάσει κάθετα το οδόστρωμα.