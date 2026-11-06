Παρασκήνια από το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα: Η παρουσία Μητσοτάκη, ο γρίφος για Σαμαρά, το beef Κυρίζογλου – Κυρανάκη και η δύσκολη εξίσωση για το ψήφισμα

της Βαρβάρας Ζούκα

– Αυτοδιοικητικό το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, αλλά η ατμόσφαιρα μυρίζει εθνικές εκλογές. Η παρουσία του πρωθυπουργού, οι παρεμβάσεις των κομμάτων και οι υψηλοί τόνοι δίνουν στο ετήσιο ραντεβού των δημάρχων πολιτικό βάρος που ξεπερνά τα όρια της αυτοδιοίκησης.

– Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη χτεσινή πρώτη ημέρα του συνεδρίου είχε μια ξεχωριστή σημασία, καθώς η προηγούμενη παρουσία πρωθυπουργού σε συνέδριο της ΚΕΔΕ σημειώθηκε το μακρινό 2010, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε ενώπιον των αιρετών της αυτοδιοίκησης τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη».

– Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, φρόντισε να πάει την ιστορική αναδρομή ακόμη πιο πίσω, δωρίζοντας στον πρωθυπουργό, με την ευκαιρία της παρουσίας του στο συνέδριο της Καλαμάτας τον πρώτο νόμο περί συστάσεως των δήμων, του 1834.

– Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε με ένα πακέτο 6+2 μέτρων. Τριακόσια εκατ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ για έργα ανακύκλωσης, ακόμη 240 εκατ. ευρώ μέσα στον Νοέμβριο για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς παρόχους ενέργειας και διπλασιασμός της ετήσιας επιχορήγησης για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων είναι ορισμένα από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό. Στους διαδρόμους, όμως, η κουβέντα μεταξύ των δημάρχων επέστρεφε σταθερά στον ίδιο λογαριασμό: σε αυτόν του ηλεκτρικού ρεύματος.

– Το ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας για τους δήμους ήταν από τις εξαγγελίες που περίμεναν περισσότερο οι αιρετοί. Μόνο που η εφαρμογή του συνδέθηκε με την πρώτη αποκλιμάκωση της αναταραχής στην αγορά ενέργειας. Κι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί πολλοί δήμαρχοι περίμεναν να ακούσουν από τον πρωθυπουργό ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

– Στην έναρξη του συνεδρίου ο Λάζαρος Κυρίζογλου έθεσε το διεκδικητικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, με αιχμή τα οικονομικά και το ενεργειακό κόστος, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.

– Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ απηύθυνε κάλεσμα ενότητας προς τους δημάρχους και τους αιρετούς όλων των παρατάξεων, θέτοντας ως πολιτικό στοίχημα την έκδοση στη λήξη του συνεδρίου συναινετικού, ομόφωνου ψηφίσματος.

– Το τελευταίο ίσως αποδειχθεί η δυσκολότερη άσκηση του συνεδρίου, γιατί οι αποστάσεις δεν περιορίζονται μόνο ανάμεσα στην πλειοψηφία και στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

– Ενόψει του ψηφίσματος του Σαββάτου, χτες το βράδυ, μετά την ομιλία Μητσοτάκη, συνεδρίασε η γαλάζια παράταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα ήταν εκρηκτικό. Ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέβασε τους τόνους, όπως και αρκετοί ακόμη γαλάζιοι δήμαρχοι, με αιχμή το ενεργειακό κόστος. Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, ενώ διατυπώθηκαν παράπονα ακόμη και για αδυναμία να κλειστεί συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου. Παρόντες στη συνάντηση των γαλάζιων αυτοδιοικητικών ήταν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τη δυσαρέσκεια από πρώτο χέρι.

– Το πρώτο μίνι επεισόδιο, πάντως, είχε παιχτεί νωρίτερα, την ώρα του συνεδρίου, ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και στον Λάζαρο Κυρίζογλου. Ο πρώτος αμφισβήτησε «πολύ ευγενικά», όπως είπε, την αναφορά του προέδρου της ΚΕΔΕ περί έλλειψης αγάπης προς την Αυτοδιοίκηση και στάθηκε στα αυξημένα κονδύλια που έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι για έργα. Ο Λάζαρος Κυρίζογλου έσπευσε να πάρει τον λόγο, για να διευκρινίσει ότι «όντως έχουμε κονδύλια για την εκτέλεση έργων από πολλά προγράμματα, όμως εμείς μιλάμε για άλλο πράγμα: για το εμμένον, υψηλό λειτουργικό κόστος των δήμων και για την απόδοση των ΚΑΠ, που είναι νομοθετημένοι και θεσπισμένοι».

– Μετά τους γαλάζιους, σειρά παίρνουν σήμερα οι αυτοδιοικητικοί που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αναμένεται να καθορίσουν τη στάση τους εν όψει του ψηφίσματος του Σαββάτου σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιήσουν λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ.

– Αν, πάντως, κρίνει κανείς από το πρώτο σχόλιο του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα έπειτα από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, δύσκολα θα επικρατήσουν χαμηλοί τόνοι. «Για τα αιτήματά μας, πολλά εκ των οποίων βρήκε δίκαια, μας είπε ότι θα τα εξετάσει, όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. Μας είπε και πότε θα γίνει αυτό: όταν ηρεμήσουν οι αγορές και αποκατασταθεί η παγκόσμια ειρήνη. Καλή μας τύχη», σχολίασε δηκτικά ο Χάρης Δούκας, μετά την ομιλία Μητσοτάκη. Είχε προηγηθεί το καρφί του ότι η ΚΕΔΕ δεν μπορεί να λειτουργεί ως προέκταση κόμματος και το αίτημά του για έναν νέο αυτοδιοικητικό πατριωτισμό.

– Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε στην ομιλία του και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, τον οποίο και διαδέχθηκε στο βήμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε, όπως χαρακτηριστικά είπε, και τον δικό του… πρώτο τίτλο: «Κύριε υπουργέ, τα κάνατε θάλασσα εδώ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ». Το σχόλιο αυτό ήταν σκωπτικό, αφού προηγήθηκε ένα μικρό ατύχημα από μέρους του Θοδωρή Λιβάνιου, που έριξε ένα ποτήρι με νερό. Στο κύριο σκέλος της ομιλίας του, όμως, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει την αυτοδιοίκηση σε διπλή κρίση, θεσμική και οικονομική, ενώ ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει τον αυτοδιοικητικό κώδικα της ΝΔ και θα διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο μέσα από διάλογο με τους αιρετούς.

– Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Ρένα Δούρου, ως παλιά αυτοδιοικητική και η ίδια, δεν έκρυψε ότι συμφωνεί με πολλές από τις επισημάνσεις του Λάζαρου Κυρίζογλου. Διευκρίνισε, πάντως, χαριτολογώντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ διαθέτει κρυφή κομματική κάρτα του ΣΥΡΙΖΑ.

– Στα πηγαδάκια κυκλοφορούσε και το ερώτημα αν θα περάσει κάποια μέρα από το συνέδριο ο Αντώνης Σαμαράς. Μεσσήνιος ο πρώην πρωθυπουργός, στην Καλαμάτα η διοργάνωση, το ενδιαφέρον εύλογο. Θέση, πάντως, του είχαν κρατήσει.

– Μετά τη φορτισμένη συζήτηση στη γαλάζια παράταξη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν οι συνεδρίες που έχουν προγραμματιστεί σήμερα για την ενέργεια και την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Και αυτό γιατί στο βήμα θα βρεθούν ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Νίκος Τσάφος, που έχουν δεχθεί έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα από πολλούς δημάρχους.

– Υπουργικές παρουσίες, πάντως, το σημερινό πρόγραμμα διαθέτει ουκ ολίγες: Νίκη Κεραμέως, Δημήτρης Παπαστεργίου, Μαργαρίτης Σχοινάς, Σοφία Ζαχαράκη, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Θανάσης Κοντογεώργης και αρκετοί ακόμη εκπρόσωποι της κυβέρνησης αναμένεται να δώσουν το «παρών» στις παράλληλες συνεδρίες που έχουν προγραμματιστεί.