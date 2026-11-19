Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπει την Ελλάδα η Κομισιόν, κρίνοντας ανεπαρκή τη μέχρι σήμερα πρόοδο στην εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων αναγνώρισης αεροσκαφών. Από την πλευρά της, η Αθήνα διευκρινίζει ότι η απόφαση δεν συνιστά καταδίκη ή πρόστιμο, υπογραμμίζοντας πως η σύμβαση για τα νέα ραντάρ Mode S βρίσκεται ήδη στο στάδιο της υπογραφής, στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού της αεροναυτιλίας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να αναγνωρίζουν με ακρίβεια κάθε αεροσκάφος και να το διακρίνουν από τα υπόλοιπα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της επιτήρησης και την ασφάλεια των πτήσεων.

Οπως εξηγεί η Επιτροπή, τα σύγχρονα συστήματα ραντάρ δεν περιορίζονται στον εντοπισμό της θέσης ενός αεροσκάφους, αλλά παρέχουν πρόσθετα δεδομένα για το ύψος, την ταχύτητα και την προβλεπόμενη πορεία του.

Η εφαρμογή των απαιτούμενων τεχνολογικών δυνατοτήτων θα συνέβαλλε, επίσης, στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας της Ελλάδας με άλλα κράτη – μέλη που χρησιμοποιούν ήδη αντίστοιχα συστήματα, καθώς και στην αύξηση της χωρητικότητας του ελληνικού εναέριου χώρου.

Πάντως, η διαδικασία επί παραβάσει ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη.

Η υπόθεση αφορά ειδικότερα την υποχρέωση της Ελλάδας να διασφαλίσει ότι ο πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας διαθέτει τις αναγκαίες δυνατότητες εξατομικευμένης αναγνώρισης των αεροσκαφών, μέσω των δεδομένων ταυτοποίησης που μεταδίδουν τα ίδια.

Η παραπομπή της Ελλάδας έρχεται, πάντως, σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί επανειλημμένα τεχνικά προβλήματα στις υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων η εκτεταμένη διακοπή των ραδιοεπικοινωνιών στο FIR Αθηνών τον Ιανουάριο του 2026 και οι βλάβες στα ραντάρ της Μερέντας.

Αν και τα περιστατικά αυτά δεν συνδέονται, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, με τη συγκεκριμένη διαδικασία επί παραβάσει, επαναφέρουν, όμως, στο προσκήνιο το ευρύτερο ζήτημα του εκσυγχρονισμού των ελληνικών υποδομών αεροναυτιλίας.

Με τη σημερινή απόφαση, η διαδικασία επί παραβάσει περνά πλέον στο δικαστικό στάδιο, καθώς η Κομισιόν θεωρεί ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις της βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τι απαντά η Αθήνα

Από την πλευρά της η Αθήνα διευκρινίζει ότι η απόφαση της Κομισιόν αποτελεί παραπομπή και όχι καταδίκη ή επιβολή προστίμου, τονίζοντας πως η αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας βρίσκεται ήδη σε τροχιά υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (το οποίο εποπτεύει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ανέφεραν:

«Με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία γνωστοποιείται η απόφαση παραπομπής της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας ατομικής αναγνώρισης αεροσκαφών, σημειώνονται τα εξής:

Η απόφαση είναι σε συνέχεια διαδικασίας που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024 και στην ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ρητά την πρόοδο των ελληνικών αρχών. Η σημερινή απόφαση αφορά παραπομπή και δεν συνιστά καταδικαστική απόφαση ή επιβολή προστίμου. Η πλήρης συμμόρφωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση απαιτεί την ολοκλήρωση των σχετικών τεχνικών παρεμβάσεων και την τεκμηρίωση ότι οι προβλεπόμενες δυνατότητες έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Στο συγκεκριμένο πεδίο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων ραντάρ με δυνατότητα Mode S βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής. Πρόκειται για ουσιαστική εξέλιξη στην αναβάθμιση της επιτήρησης και της αναγνώρισης αεροσκαφών, που συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της ευρωπαϊκής εκκρεμότητας. Την υπογραφή θα ακολουθήσουν η εγκατάσταση, η διασύνδεση με τις υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των νέων συστημάτων.

Το αντικείμενο της παραπομπής είναι συγκεκριμένο: η αξιοποίηση της ταυτότητας που μεταδίδει κάθε αεροσκάφος για την αναγνώρισή του από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η ανακοίνωση δεν διαπιστώνει διακοπή λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου. Αφορά την εφαρμογή πρόσθετων τεχνολογικών δυνατοτήτων που απαιτεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι οποίες, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, ενισχύουν περαιτέρω την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2026, με πρωτοβουλίες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις για δύο ακόμη βασικά έργα συστημάτων αεροναυτιλίας του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού.

Ειδικότερα:

α. Στις 16 Μαρτίου υπεγράφη η σύμβαση δωρεάς ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για το νέο σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Η σύμβαση καλύπτει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που υποστηρίζει την επικοινωνία των ελεγκτών με τα πληρώματα των αεροσκαφών και την καταγραφή των συνομιλιών τους.

β. Στις 17 Ιουλίου υπεγράφη η σύμβαση για τις διαδικασίες δορυφορικής πλοήγησης PBN σε 31 αεροδρόμια. Το έργο αφορά τον ανασχεδιασμό διαδικασιών πτήσης με αξιοποίηση της δορυφορικής πλοήγησης, ώστε να βελτιωθεί η αξιοποίηση του εναέριου χώρου και των δυνατοτήτων των ελληνικών αεροδρομίων.

Ο συνολικός σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης τις υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας Data Link (το σύστημα έχει ήδη παραληφθεί οριστικά) και το νέο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας TopSky ATC One, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες της αεροναυτιλίας: επικοινωνία, πλοήγηση, επιτήρηση και διαχείριση πτήσεων.

Προτεραιότητα είναι η πρόοδος των συμβάσεων και των προμηθειών, να αποδώσει σύγχρονες υποδομές σε επιχειρησιακή λειτουργία, με τους απαραίτητους ελέγχους και εγκρίσεις, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την πλήρη κάλυψη των ευρωπαϊκών απαιτήσεων».