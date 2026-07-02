​Παραπολιτικά και παρασκήνια απο τις εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκης:  Οι νικητές, οι ηττημένοι, οι συνεννοήσεις και η επόμενη μέρα για Ζέρβα και Πέγκα

της Βαρβάρας Ζούκα

​ – Οι δημαιρεσίες υπό φυσιολογικές συνθήκες αποτελούν μια μάλλον τυπική, θεσμική διαδικασία. Αυτή τη φορά στον δήμο Θεσσαλονίκης εξελίχθηκαν σε σημαντικό πολιτικό γεγονός. Οι κάλπες δεν ανέδειξαν μόνο νέο προεδρείο και νέα δημοτική επιτροπή. Ανέδειξαν στρατηγικές, συνεννοήσεις, νέες συμμαχίες, αλλά και τις πραγματικές ισορροπίες που διαμορφώνονται πλέον στην αντιπολίτευση.

– Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχθηκε ο ίδιος ο θεσμός του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ευρεία συναίνεση, που παραδοσιακά συνοδεύει την εκλογή των μελών του, απουσίασε, όχι εξαιτίας των προσώπων, αλλά λόγω των πολιτικών σχεδιασμών που εξελίχθηκαν στο παρασκήνιο. Οι ψήφοι δόθηκαν με καθαρά πολιτικά κίνητρα και όχι με θεσμική λογική.

– Ο Σπύρος Βούγιας αποτέλεσε εκ νέου την επιλογή του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη και επανεξελέγη πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου με 28 θετικές ψήφους. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε όσα συζητούνταν τις προηγούμενες ημέρες για κοινή στάση των παρατάξεων του Κωνσταντίνου Ζέρβα, του Σπύρου Πέγκα και της «Πόλης Ανάποδα». Και οι τρεις κινήθηκαν με λευκή ψήφο απέναντι στην υποψηφιότητα Βούγια. Η στάση αυτή προκάλεσε αρκετές συζητήσεις, καθώς ακόμη και πολιτικοί του αντίπαλοι αναγνωρίζουν ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ασκεί τα καθήκοντά του με ιδιαίτερα δημοκρατικό τρόπο –τόσο δημοκρατικό, μάλιστα, ώστε συχνά να δέχεται παράπονα από στελέχη της διοίκησης ότι τους στερεί χρόνο στις τοποθετήσεις τους, ενώ αντίθετα είναι ιδιαίτερα απλόχερος όταν πρόκειται για στελέχη της αντιπολίτευσης.

– Αντίθετα, υπέρ του Σπύρου Βούγια ψήφισαν, πέραν των στελεχών της διοίκησης, οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι που προέρχονται από την παράταξη Ζέρβα, αλλά βρίσκονται πλέον σε ανοικτή ρήξη με τον πρώην δήμαρχο -ο Σωκράτης Δημητριάδης, ο διαγραφείς πλέον Χάρης Αηδονόπουλος και ο ανεξάρτητος πλέον Μιχάλης Κούπκας. Θετική ψήφο έδωσε και ο Στέργιος Καλόγηρος. Η “Λαϊκή Συσπείρωση” επέλεξε, όπως κάνει διαχρονικά στις δημαιρεσίες, τη λευκή ψήφο.

– Για την εκλογή του αντιπροέδρου χρειάστηκαν τρεις ψηφοφορίες. Ο Μάκης Κυριζίδης εξελέγη τελικά στην τρίτη, συγκεντρώνοντας τις 11 ψήφους που απαιτούσε πλέον ο νόμος. Οι πρώτες δύο ψηφοφορίες, στις οποίες απαιτούνταν 22 θετικές ψήφοι, ανέδειξαν τις δυσκολίες συγκρότησης πλειοψηφίας. Βέβαια, το μήνυμα της κάλπης δεν αφορούσε τον ίδιο, αλλά τους πολιτικούς συσχετισμούς γύρω από την παράταξη Ζέρβα.

– Στην κάλπη για τον αντιπρόεδρο αποτυπώθηκε με μεγαλύτερη καθαρότητα και η νέα γεωγραφία της αντιπολίτευσης. Για την εκλογή Κυριζίδη συγκροτήθηκε μια ιδιότυπη συμμαχία που περιλάμβανε τις παρατάξεις Ζέρβα, Πέγκα, την «Πόλη Ανάποδα» του Νίκου Νικήσιανη και τον Στέργιο Καλόγηρο. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση Αγγελούδη, όπως και οι Δημητριάδης, Κούπκας και Αηδονόπουλος, κινήθηκαν με λευκή ψήφο. Με λευκή ψήφο, κατά την πάγια τακτική της, κινήθηκε και η “Λαϊκή Συσπείρωση”.

– Καθοριστική αποδείχθηκε η στάση του επικεφαλής της παράταξης “Μακεδονία Θεσσαλονίκη” Στέργιου Καλόγηρου. Με τη δική του ψήφο ο Μάκης Κυριζίδης συγκέντρωσε το απαιτούμενο όριο των 11 θετικών ψήφων, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επανάληψης της διαδικασίας την Κυριακή. Πολλά στελέχη της διοίκησης Αγγελούδη εκτιμούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή ότι η υποψηφιότητα της παράταξης Ζέρβα δεν θα έφθανε το όριο και πως η εκλογή θα παρατεινόταν, εξέλιξη που θα δημιουργούσε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στον πρώην δήμαρχο.

– Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας πέτυχε τελικά να εκλεγεί ο υποψήφιός του στη θέση του αντιπροέδρου. Ήταν μια σημαντική πολιτική νίκη γοήτρου. Εκεί όμως ουσιαστικά εξαντλήθηκαν και τα θετικά συμπεράσματα για την παράταξή του.

– Για να περάσει την υποψηφιότητα Κυριζίδη, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας χρειάστηκε προηγουμένως να διαγράψει τον μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Χάρη Αηδονόπουλο. Αν ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης δεν είχε δώσει στον επικεφαλής της παράταξης τη δυνατότητα διαγραφής, όλα έδειχναν ότι ο Χάρης Αηδονόπουλος θα είχε σοβαρές πιθανότητες να επιτύχει την επανεκλογή του.

– Λίγα 24ωρα πριν από τις δημαιρεσίες είχε προηγηθεί και η ανεξαρτητοποίηση του Μιχάλη Κούπκα, ο οποίος με την κίνηση αυτή ουσιαστικά αφαίρεσε από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα τη δυνατότητα να έχει την πρωτοβουλία κινήσεων και να διαχειριστεί ο ίδιος τις εξελίξεις με μια πιθανή διαγραφή.

– Ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο με τον Σωκράτη Δημητριάδη. Το γεγονός ότι ο κ. Ζέρβας δεν προχώρησε στη διαγραφή του μόνο τυχαίο δεν θεωρείται. Με την παραμονή Δημητριάδη στην παράταξη, τυπικά η μείζων αντιπολίτευση εξακολουθεί να αριθμεί πέντε δημοτικούς συμβούλους. Στην πράξη, βεβαίως, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας μπορεί να υπολογίζει μόνο στη δική του και στις ψήφους του Μηνά Σαμαντζίδη, του Μάκη Κυριζίδη και του Κώστα Ιακώβου.

– Ο αριθμός πέντε δεν είναι τυχαίος. Τόσους συμβούλους διαθέτει και η παράταξη του Σπύρου Πέγκα, η οποία εξελέγη ως ελάσσων αντιπολίτευση. Στην πραγματικότητα, πάντως, ο Σπύρος Πέγκας εμφανίζεται σήμερα να ελέγχει μεγαλύτερη δύναμη από εκείνη που διαθέτει ουσιαστικά ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης.

– Η νέα αριθμητική ισορροπία μεταξύ των παρατάξεων Ζέρβα και Πέγκα άνοιξε και ένα θεσμικό ζήτημα. Ο Σπύρος Πέγκας ζήτησε να υποβληθεί επίσημο ερώτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να διευκρινιστεί ποιος συσχετισμός δυνάμεων υπερισχύει πλέον μεταξύ των παρατάξεων: εκείνος που διαμορφώθηκε από το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών ή αυτός που προκύπτει από τη σημερινή σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου, όπου μείζων και ελάσσων αντιπολίτευση διαθέτουν πλέον τον ίδιο αριθμό δημοτικών συμβούλων; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, κατά τον κ. Πέγκα, μπορεί να επηρεάσει την εκπροσώπηση των παρατάξεων σε θεσμικές θέσεις. Ενδεικτικά, τέθηκε το ζήτημα αν, υπό αυτές τις συνθήκες, για τη θέση του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου –που βάσει νόμου ανήκει στη μείζονα αντιπολίτευση– θα έπρεπε ακόμη και να εξεταστεί το ενδεχόμενο κλήρωσης μεταξύ των δύο παρατάξεων, που πλέον διαθέτουν ίδιο αριθμό δημοτικών συμβούλων.

– Η ενισχυμένη πολιτική παρουσία της παράταξης Πέγκα αποτυπώθηκε στις κάλπες, ιδιαίτερα στην περίπτωση της εκλογής των νέων μελών της δημοτικής επιτροπής. Η Ελισάβετ Αλατσίδου εξελέγη εκ νέου γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου, ενώ στη δημοτική επιτροπή η παράταξη του Σπύρου Πέγκα πέτυχε να καταλάβει δύο από τις τρεις θέσεις που αντιστοιχούν συνολικά στην αντιπολίτευση, εκλέγοντας τον Μιχάλη Τρεμόπουλο και τη Ρία Καλφακάκου. Αντίθετα, η παράταξη Ζέρβα περιορίστηκε στην εκλογή μόνον ενός μέλους, του Κώστα Ιακώβου.

– Από τη διοίκηση Αγγελούδη στη δημοτική επιτροπή εξελέγησαν οι Γιώργος Αρβανίτης, Γιώργος Δημαρέλος, Λάζαρος Ζαχαριάδης, Πρόδρομος Νικηφορίδης και Ευθύμης Χατζηθεόκλητος. Πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής παραμένει, με απόφαση του δημάρχου, ο Βασίλης Γάκης.

​ – Ενδιαφέρον είχε η στάση του Στέργιου Καλόγηρου, ο οποίος πάντως κράτησε την ίδια θεσμική στάση έναντι όλων, στηρίζοντας και τις τρεις προτάσεις για πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα.

​ – Αντίθετα, αρκετά σχόλια προκάλεσε η επιλογή του Νίκου Νικήσιανη να ψηφίσει λευκό μόνον απέναντι στον Σπύρο Βούγια, αλλά να στηρίξει τόσο τον Μάκη Κυριζίδη για τη θέση του αντιπροέδρου όσο και την Ελισάβετ Αλατσίδου για τη θέση της γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που απέδωσαν τη στάση αυτή σε μια λογική συνεννόησης και συμμαχίας, στο πλαίσιο της διεκδίκησης από μέρους του κ. Νικήσιανη μιας θέσης στη δημοτική επιτροπή. Η κάλπη, πάντως, δεν επιβεβαίωσε αυτό το σενάριο.