Παραπολιτικά και παρασκήνια απο τη Θεσσαλονίκη

Γράφει ο “Γέρων”

Θέμα ημερών, λένε συνομιλητές του, είναι η ανακοίνωση του νέου κόμματος απο τον Αντώνη Σαμαρά. Το πολιτικό αφήγημα του θα κινηθεί στην λογική πως το κόμμα μετά τις εκλογές θα στηρίξει μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αλλά χωρίς πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι φίλοι του στη Θεσσαλονίκη είναι σε κινητικότητα ενώ σίγουρα υποψήφιος βουλευτής θα είναι ο δικηγόρος Νίκος Καραγιαννακίδης ο οποίος την προηγούμενη φορά είχε κατέβει στην Α’ περιφέρεια με τη ΝΔ -και τα είχε πάει και πολύ καλά…

Ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμη και να μην είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές αφήνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, κάτι που δηλώνει και δημοσίως, αναλόγως των εξελίξεων στο χώρο της αριστεράς. Η Κατερίνα Νοτοπούλου απο την άλλη δεν είναι έκπληξη πως οδεύει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου πάντως θα ξεκαθαρίσουν πολλά για τη στάση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνω απλώς ότι επειδή προϋπόθεση που έχει θέσει ο Τσίπρας για ένταξη στο κόμμα του βουλευτών είναι η παραίτηση απο το βουλευτικό τους αξίωμα, επιλαχόντες στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκης είναι οι πρώην βουλευτές Γιάννης Αμμανατίδης και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης -που βέβαια δεν ξέρω τι θα επιλέξουν αν χρειαστεί…

Σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών απο τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα στις 18:30 στο θέατρο “Αριστον” στη Μενεμένη, η Διοικούσα Επιτροπή, η Γραμματεία Εργαζομένων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα της ΝΔ , η Γραμματεία ΑμεΑ της Δ.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης και η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση για τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα, τις παροχές και την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Θα μιλήσουν η αν. Γραμματέας της γραμματείας Εργαζομένων της ΝΔ και νομικός Κατερίνα Ζιούτα, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου, ο γραμματέας ΑμΕΑ της ΝΔ Θεσσαλονίκης Μίλτος Στόικος και ο Απόστολος Φαρδής, συντονιστής της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας στο νοσοκομείο “Άγιος Παύλος”.

Επίσης το Σάββατο στις 18:00 στην Περαία, η ΝΔ Θεσσαλονίκης διοργανώνει με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος δράση ενημέρωσης για τη θαλάσσια ρύπανση ενώ αυτές τις ημέρες μαζί με την γραμματεία ΕΚΟ συγκεντρώνουν στα κεντρικά τους γραφεία στην Μιχαήλ Καλού ρουχισμό για άτομα που έχουν σχετικές ανάγκες.

Μιας και αναφέρθηκα στη ΝΔ Θεσσαλονίκης, θυμήθηκε την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν για να παρουσιάσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα στο erga,ndthessaloniki.gr, για τα έργα που τρέχουν στη Θεσσαλονίκη. Ας δουν λιγο στη Διοικούσα Επιτροπή πάντως την ιστοσελίδα τους που μοιάζει ξεχασμένη και δίχως ενημέρωση ούτε για τις δράσεις που ανέφερα παραπάνω. Ακόμη να σκεφτείτε έχουν τα ονόματα των παλιών προέδρων των δύο ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης…

“Κλείδωσε” η υποψηφιότητα του Χρήστου Παπαστεργίου για το ψηφοδέλτιο Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ. Στη Χαριλάου Τρικούπη του άσκησαν ασφυκτικό πρέσινγκ αξιολογώντας θετικά και την προσπάθεια του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που είναι επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης “Πράξεις”.

Αν και οι πληροφορίες έλεγαν πως είχε “κλειδώσει” η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 12 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, για τα εγκαίνια του πάρκου “Παύλου Μελά” και του δάσους στην Ευκαρπία, νεώτερες πληροφορίες απο το Μαξίμου αναφέρουν πως δύσκολα ο πρωθυπουργός θα δώσει το παρών.



Talk of the town στις γαλάζιες συζητήσεις στη Θεσσαλονίκη είναι το αν τελικά ο Μαργαρίτης Σχοινάς πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές. Λογικό διότι όπως και να το κάνεις θα είναι μια υποψηφιότητα game changer των τοπικών ισορροπιών… Ο ίδιος πάντως, επειδή προφανώς θέτουν και σε αυτόν το σχετικό ερώτημα, ξεκαθαρίζει πως ούτε συζήτηση έχει γίνει, ούτε είναι κάτι τέτοιο στο μυαλό του καθώς άλλωστε, εδώ που τα λέμε, έχει στα χέρια του την “καυτή πατάτα” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν, λέω αν, τελικά ο Σχοινάς πάντως κατέβει, θα κάνει προεκλογική εκστρατεία με νέους όρους…

Με δύο βαριά πολιτικά ονόματα, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην Επίτροπο στην Ε.Ε. Μαργαρίτη Σχοινά διοργανώνει εκδήλωση η ΔΕΕΠ Χαλκιδικής της ΝΔ που θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 20:00 στην Νέα Τρίγλια.