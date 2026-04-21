«Παραπλανήθηκε ο Τραμπ για τις οκτώ γυναίκες – Δεν θα εκτελεστούν» απαντά το Ιράν

Ποινή φυλάκισης και όχι απαγχονισμό αντιμετωπίζουν κάποιες από τις οκτώ γυναίκες που αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται το Ιράν απαντώντας στην παρέμβαση του αμερικανού προέδρου για την απελευθέρωσή τους.

«Ο Τραμπ για άλλη μια φορά παραπλανήθηκε από τις ψευδείς πληροφορίες. Ορισμένες από τις γυναίκες που λέγεται ότι πρόκειται να εκτελεστούν σύντομα έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες ενώ άλλες αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις που επισύρουν, το πολύ, ποινή φυλάκισης», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, το ειδησεογραφικό όργανο της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν.

Παρέμβαση Τραμπ στο Ιράν για την απελευθέρωση των οκτώ γυναικών

Ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα αναπαρήγαγε στον λογαριασμό του στο Truth Social μια ανάρτηση ενός ακτιβιστή που περιλάμβανε τις φωτογραφίες οκτώ γυναικών και το μήνυμα «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ετοιμάζεται να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες».

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα βρεθούν σε διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών», γράφει ο Τραμπ.

«Είμαι βέβαιος ότι θα σεβαστούν το γεγονός ότι το κάνατε. Παρακαλώ μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!».