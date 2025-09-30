Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά θα γίνουν οι πτήσεις

Παράνομη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025».

Οι πτήσεις των αεροσκαφών θα γίνουν κανονικά.