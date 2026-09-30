Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο

Διαψεύδεται η πληροφορία ότι η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο υπό συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, έχασε τελικά τη μάχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα νοσηλεύεται στη Μοναδική Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» με την κατάσταση να παραμένει κρίσιμη.

Υπενθυμίζεται ότι η διευθύντρια του Γυμνασίου είχε μεταφερθεί στον «Ερυθρό Σταυρό» στις 22 Σεπτεμβρίου, μετά από παρέμβαση περαστικών, νοσηλευτή του σχολείου και πληρώματος του ΕΚΑΒ, που ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και συνέχισαν τις προσπάθειες κατά τη διακομιδή.

Η άτυχη γυναίκα είχε καταρρεύσει στον δρόμο έξω από το σχολικό συγκρότημα, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ανακοπή να διερευνώνται.