Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών υπέβαλε σήμερα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Βαγγέλης Λιάκος, στον απόηχο των δημοσιευμάτων και των πολιτικών αντιδράσεων για τις απευθείας αναθέσεις από δήμους σε εταιρείες των αδελφών του. «Η απόφαση αυτή τιμά τον κ. Λιάκο, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης», σχολίασαν κυβερνητικές πηγές.

Στη δήλωση παραίτησής του, ο κ. Λιάκος κάνει λόγο για «ανήθικη και χυδαία επίθεση» σε βάρος του, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του και διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωσή του.

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός», τονίζει χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «προεκλογική ανθρωποφαγία» και «σκευωρία».

Ο κ. Λιάκος επαναλαμβάνει ότι από την πρώτη στιγμή είχε καταστήσει σαφές πως δεν υπάρχει ζήτημα οικογενειακής ευθύνης, υπογραμμίζοντας ότι για τον ίδιο η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα υπερισχύουν όλων.

Παράλληλα, ευχαριστεί τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, καθώς και τους συνεργάτες του και τους πολίτες της Δυτικής Αττικής για τη στήριξή τους το τελευταίο διάστημα.

«Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», καταλήγει στη δήλωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη Τετάρτη ο Βαγγέλης Λιάκος είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο παραίτησής του, ενώ είχε αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών στις 12 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.

Αυτούσια η ανάρτηση του Βαγγέλη Λιάκου