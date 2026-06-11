Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας

Μετά την παραίτηση του Βρετανού υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι,παραιτήθηκε και ο υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς.

Λίγο πριν ανακοινώσει την παραίτησή του, ο Καρνς δήλωσε στο Sky News ότι το σχέδιο αμυντικών δαπανών του πρωθυπουργού «δεν είναι αρκετό» και ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο μεταρρύθμισης που προβλέπει.

Η παραίτηση του Καρνς έρχεται λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του Χίλι και εντείνει δραματικά την κρίση στο υπουργείο Άμυνας, αυξάνοντας την πίεση προς τον Κιρ Στάρμερ.

Πλέον έχουν αποχωρήσει τόσο ο υπουργός Άμυνας όσο και ο αρμόδιος υφυπουργός για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ στο Συντηρητικό Κόμμα η Κέμι Μπάντενοχ υποστηρίζει ότι «η πρωθυπουργία Στάρμερ καταρρέει».