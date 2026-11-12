Παραιτήθηκε ο Τζένσεν Χουάνγκ από CEO της Nvidia – Ποιος αναλαμβάνει τα ηνία του κολοσσού

Ραγδαίες εξελίξεις στη Silicon Valley, καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ, ιδρυτής και επί 33 χρόνια επικεφαλής της Nvidia , παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με άμεση ισχύ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μέσω του GlobeNewswire, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, ενώ ξεκινά η αναζήτηση μόνιμου διαδόχου.

Πρέδρος ο Χάρβεϊ Τζόουνς

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνει ο Χάρβεϊ Τζόουνς.

Η αποχώρηση έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για πιθανές διασυνδέσεις με το Πεκίνο. Το διοικητικό συμβούλιο είχε ήδη διατάξει ανεξάρτητη έρευνα, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν παραβίαση της εθνικής ασφάλειας ή διαρροή εταιρικών μυστικών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και Wall Street Journal, ο Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με υψηλόβαθμο στέλεχος της Nvidia που υπαγόταν σε αυτόν.

Ισχυροί κλυδωνισμοί στη Wall Street

Η κρίση έχει προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στη Wall Street, με τη Nvidia να χάνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας μέσα σε λίγες ημέρες.

Η αποχώρηση του ανθρώπου που μετέτρεψε τη Nvidia σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό ΗΠΑ–Κίνας για τους προηγμένους ημιαγωγούς.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι η λειτουργία της και ο σχεδιασμός των προϊόντων της θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή, ενώ παραμένει προγραμματισμένη για τις 17 Νοεμβρίου η ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων.