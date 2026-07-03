Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας

Οπρωθυπουργός της Μολδαβίας, Αλεξάντρου Μουντεάνου δήλωσε σήμερα ότι παραιτείται, μια ξαφνική ανακοίνωση που οδηγεί επίσης στην παραίτηση της κυβέρνησής του.

Ο Μουντεάνου, που ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Νοέμβριο του 2025, δεν έδωσε πλήρεις εξηγήσεις για την απόφασή του.

«Σήμερα, η θητεία μου ως πρωθυπουργού φθάνει στο τέλος», ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. «Μόλις αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσα πλέον να φέρω εις πέρας τη θητεία μου σύμφωνα με τις αρχές και τις πεποιθήσεις μου, επέλεξα να παραιτηθώ».

Η κίνηση αποτελεί πρόκληση για την πρόεδρο Μάια Σάντου και το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) που βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία στη Μολδαβία, η Σάντου θα έχει διαβουλεύσεις με κοινοβουλευτικά κόμματα και στη συνέχεια θα ορίσει υποψήφιο πρωθυπουργό.

Ο Μουντεάνου, 62 ετών, διορίστηκε μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών τον Σεπτέμβριο του 2025, στις οποίες το PAS κατήγαγε συντριπτική νίκη έναντι του προσκείμενου στη Ρωσία αντίπαλου κόμματος και εξασφάλισε νέα θητεία προκειμένου να συνεχίσει την πορεία για ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προηγουμένως είχε εργαστεί στο εξωτερικό για 20 χρόνια μεταξύ των οποίων και για την Παγκόσμια Τράπεζα.

«Θα συνεχίσω να υπηρετώ τη χώρα μου από οποιαδήποτε θέση ενδεχομένως αναλάβω», είπε.

Η Μολδαβία, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, χώρα μέλος της ΕΕ, είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ. Έχει ρουμανόφωνη πλειονότητα και μια μεγάλη ρωσόφωνη μειονότητα και η πολιτική εξουσία αμφιταλαντεύεται επί δεκαετίες ανάμεσα σε κόμματα που τάσσονται υπέρ πιο στενών σχέσεων με την Ευρώπη και εκείνων που επιδιώκουν καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα.