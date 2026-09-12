Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Χρήστος Καραδήμας

Η παραίτηση του κ. Καραδήμα από την Ελληνικό Μετρό έγινε δεκτή στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας την Παρασκευή από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του και τη συνεργασία.

Μεταβατικός πρόεδρος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλαμβάνει ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος, οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία σε θέματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης και δημόσιων πολιτικών. Ο κ. Χρυσανθόπουλος διαθέτει επίσης διοικητική εμπειρία σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα και μέχρι πρότινος ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΕΠ.