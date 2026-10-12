Παραιτήθηκε ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος- Δεκτή έκανε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος την παραίτηση

Ομόφωνα αποδεκτή έκανε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, η οποία συνήλθε σήμερα, την υποβληθείσα παραίτηση του μητροπολίτη Μηθύμνης Χρυσοστόμου, λόγω ορίου ηλικίας.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη:

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ής Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου,

– Έκανε ομόφωνα αποδεκτή την υποβληθείσα παραίτηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου λόγω ηλικίας και εξέφρασε την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες της για όσα ο πολιός Ιεράρχης προσέφερε υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού.

– Ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιΐας για τον Απολογισμό της Φιλανθρωπικής Διακονίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά το παρελθόν έτος 2025, για την οποία δόθηκε συνολικώς το ποσό των 124.953.950,96 ευρώ, καθώς και 2.211.456 κιλά τροφίμων διαφόρων ειδών. Κατά το έτος 2024 οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 127.703.929,57 ευρώ και 2.728.534,51 κιλά. Ο συνολικός αριθμός των εκκλησιαστικών δομών φιλανθρωπίας ήταν 4.325, των εθελοντών των δομών φιλανθρωπίας 16.188 και ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων από την προσφορά της Εκκλησίας ήταν 1.102.904, ενώ κατά το έτος 2024 οι ωφελούμενοι ήταν 1.456.671.

– Ενέκρινε το υποβληθέν υπό της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως Πρόγραμμα του Κ΄ Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων με θέμα: «Το Ορθόδοξο ήθος στην Λατρεία της Εκκλησίας», καθώς και την πρόταση της ίδιας Επιτροπής περί εκδόσεως των Πρακτικών του πραγματοποιηθέντος ΙΘ΄ Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου με θέμα: «Η ιερότητα της Θείας Λατρείας στην εποχή της εκκοσμικεύσεως».

– Ενέκρινε την πρόταση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος περί του προγραμματισμού του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού κατά το σχολικό έτος 2026-2027, με γενικό θέμα: «Μικρά Ασία – Πόντος: Ενθυμήματα» και ενημερώθηκε από την ίδια Επιτροπή περί της διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού δημιουργίας αφίσας και ταινίας μικρού μήκους για τους μαθητές και τις μαθήτριες Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, με γενικό θέμα: «160 χρόνια από την Αρκαδική Εθελοθυσία» κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

– Ενημερώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας περί του διεξαχθέντος στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, την 1η και 2α Σεπτεμβρίου 2026, Β’ Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα: «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα – Από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση».

Τέλος, η Δ.Ι.Σ. ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.