Παραιτήθηκε η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου – Δεκτή η απομάκρυνσή της από τον Μακρόν

Η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ υπέβαλε την παραίτησή της στον Εμανουέλ Μακρόν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, μετά από τη «ληστεία του αιώνα» που έλαβε παγκόσμιες διαστάσεις, αλλά και την τοποθέτηση μιας φωτογραφίας του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την έκανε αποδεκτή, «χαιρετίζοντας μια πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση για την υλοποίηση σημαντικών έργων ασφάλειας και εκσυγχρονισμού, καθώς και του έργου “Λούβρο – Νέα Αναγέννηση”» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν «την ευχαρίστησε για το έργο και την αφοσίωσή της τα τελευταία χρόνια και, βασιζόμενος στην αναμφισβήτητη επιστημονική της εμπειρία, επιθυμούσε να της εμπιστευτεί μια αποστολή στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 για τη συνεργασία μεταξύ των μεγάλων μουσείων των εμπλεκόμενων χωρών», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η προεδρία.

Η παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ έρχεται την παραμονή της ακρόασής της ενώπιον της κοινοβουλευτικής έρευνας για την ασφάλεια των μουσείων. Η ιστορικός τέχνης βρισκόταν στο τιμόνι του Λούβρου από τον Σεπτέμβριο του 2021, έχοντας διευθύνει, μεταξύ άλλων, το Μουσείο Ορσέ και το Μουσείο Ορανζερί.