Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κ. Νοτοπούλου – Ανοιχτή στήριξη σε Τσίπρα

Η Κατερίνα Νοτοπούλου σε συγκέντρωση φίλων της στην Kαλαμαριά ανακοίνωσε την παραίτηση της από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως εξήγησε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν υπηρετεί τις πολιτικές της πεποιθήσεις ούτε την προοπτική προοδευτικής συνεργασίας.

Έκανε λόγο για παρατεταμένη εσωστρέφεια και πολιτική αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ και εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση.

Σημείωσε ότι η πολιτική και προσωπική της ηθική, της υπαγόρευσε την παραίτηση από την θέση του βουλευτή από την στιγμή που δεν την εκφράζει το κόμμα που εκλέχτηκε.

Η κα. Νοτοπούλου διευκρίνισε ότι η απόφαση της δεν είναι προϊόν συνεννόησης ή προσωπικής συμφωνίας και εξέφρασε την υποστήριξή της στην ΕΛΑΣ τονίζοντας ότι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει λύση στο αδιέξοδο του προοδευτικού χώρου.

Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν οι πρώην γραμματείς Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Κολοκυθάς, Μήτσος Δημητριάδης και Χρήστος Δουίτσης, η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας και Κυριάκος Ποζρικίδης, αντίστοιχα και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ