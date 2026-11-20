Ο ανεξάρτητος βουλευτής έστειλε το μεσημέρι της Παρασκευής την επιστολή παραίτησής του στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και όπως όλα δείχνουν, πρόκειται να ενταχθεί σύντομα στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής Κορίνθου ήταν ανάμεσα σε εκείνους που το καλοκαίρι ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και όπως όλα δείχνουν θα ακολουθήσει τη διαδρομή του Γιώργου Καραμέρου και του Διονύση Καλαματιανού, οι οποίοι προσχώρησαν στην ΕΛΑΣ. Υπενθυμίζεται ό,τι πρόκειται για την 9η παραίτηση βουλευτή το τελευταίο διάστημα, προερχόμενου από την Κουμουνδούρου.

«Θρίλερ» με την έδρα

Με τις έως τώρα πληροφορίες πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστο σε ποιον θα καταλήξει η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορίνθο, που μέχρι πρόσφατα κατείχε ο Γιώργος Ψυχογιός.

Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο είναι ο Γιώργος Δέδες που στο παρελθόν έχει υπάρξει γενικός γραμματέας Υποδομών, επί υπουργίας Χρήστου Σπίρτζη. Ωστόσο ο ίδιος φέρεται να έχει προσχωρήσει το τελευταίο διάστημα στην ΕΛΑΣ. Δεύτερη επιλαχούσα είναι η Έλενα Κονομόδη, που πλέον έχει “μετακομίσει” από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη, λαμβάνοντας τη θέση της αναπληρώτριας γραμματέα του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη επιλαχούσα είναι η Μαρία Θελερίτη, που στο παρελθόν είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.