Παραιτήθηκε από τους «Δημοκράτες» η Τζάκρη με καταγγελίες κατά Κασσελάκη

Την αποχώρησή της από το κόμμα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» ανακοίνωσε η Θεοδώρα Τζάκρη, παραιτούμενη από τη θέση της αντιπροέδρου και από μέλος του κόμματος, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη.

«Πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από αντιπρόεδρος και μέλος των “Δημοκρατών” και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα» υποστηρίζει η κ. Τζάκρη.

Σε ανάρτησή της, η Θεοδώρα Τζάκρη αναφέρει: «Όταν αποφασίσαμε με τον Στέφανο Κασσελάκη, συναδέλφους βουλευτές και χιλιάδες μέλη και στελέχη από όλη την χώρα να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός Κινήματος που θα διασώσει την τιμή και την υπόληψη των προοδευτικών δυνάμεων από αδιέξοδες και ανήθικες κομματικές πρακτικές, δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του».