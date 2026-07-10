Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Γιάννης Μυλόπουλος – «Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να δώσει την ελπίδα της πολιτικής αλλαγής»

Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ο Γιάννης Μυλόπουλος, καθηγητής του ΑΠΘ και επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», με επιστολή που δημοσιοποίησε την Παρασκευή (10/7).

Ο κ. Μυλόπουλος αποδίδει την απόφασή του στις εσωκομματικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι οι σημερινές συνθήκες στο κόμμα «δεν επιτρέπουν» να συνεχίσει να προσφέρει μέσα από τις τάξεις του. Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι η «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει τον φορέα ανασύνθεσης της δημοκρατικής παράταξης και της συνένωσης των προοδευτικών δυνάμεων μέσω της κοινωνίας.

Στην επιστολή του τονίζει ότι, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα έχει ανάγκη από μια προοδευτική αντεπίθεση και πολιτική αλλαγή, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι ώρα ούτε για εσωστρέφεια, ούτε για εσωκομματικούς ανταγωνισμούς, ούτε για μάχες χαρακωμάτων».

Αναφερόμενος στην απόφασή του, επισημαίνει ότι «με αίσθημα ευθύνης, αλλά και βαθιάς θλίψης» υποβάλλει την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η αποχώρησή του από το κόμμα δεν σημαίνει αποχώρηση από την πολιτική δράση.

Όπως αναφέρει, θα συνεχίσει τον αγώνα του από τη θέση του περιφερειακού συμβούλου και επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», επιδιώκοντας τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο απέναντι στη διοίκηση της Περιφέρειας.

Κλείνοντας την επιστολή του, ευχαριστεί τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την κοινή πορεία των προηγούμενων ετών και εκφράζει την ευχή να υπάρξουν στο μέλλον καλύτερες συνθήκες, ώστε να ξανασυναντηθούν πολιτικά σε μια κοινή προσπάθεια.