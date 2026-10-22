Παραιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ο Πιερ Μοσκοβισί

Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο δήλωσε την παραίτησή του από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ο Πιερ Μοσκοβισί , όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη (22/10).

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και την επιθυμία του να μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του ενόψει των προεδρικών εκλογών στην Γαλλία.

«Η συμφιλίωση της οικογενειακής μου ζωής, στην οποία είμαι βαθιά αφοσιωμένος, με τη ζωή στο Λουξεμβούργο είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη. (…) Και, στη δύσκολη, έως και τραγική περίοδο που έρχεται, πιστεύω ότι, δεδομένης της εμπειρίας μου, ο ρόλος μου είναι επίσης να συμβάλω στον δημόσιο διάλογο εδώ στη Γαλλία», εξήγησε σε συνέντευξή του στο Le Point.

Ο Πιερ Μοσκοβισί στο παρελθόν έχει διατελέσει Ευρωπαίος Επίτροπος, υπουργός, Σοσιαλιστής βουλευτής και πρώτος πρόεδρος του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο την 1η Ιανουαρίου για εξαετή θητεία.